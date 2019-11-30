被指专利收费太高，诺基亚急于结束与戴姆勒等纠纷

北京时间11月30日讯，诺基亚公司周五表示，正努力结束与德国戴姆勒（Daimler）等公司的争端。戴姆勒等汽车公司向欧盟反垄断监管机构投诉，称诺基亚对技术专利收取的费用过高。

知情人士表示，诺基亚已提交一份解决专利许可费争端的提案，但未提供细节。

这份提案可能会预先阻止欧盟委员会展开调查的任何行动，并且消除公司因滥用职权而被处罚的威胁。一名消息人士称，欧盟委员会已在10月暗示可能展开调查。

科技公司和汽车行业一直在导航系统、车对车通信和自动驾驶汽车等领域的技术使用费问题上争执不下，这些领域随着电动汽车的发展越来越受到关注。

戴姆勒、德国电子公司Bury Technologies、德国汽车零部件制造商马牌（Continental）、法国法雷奥（Valeo）和现为泰雷兹（Thales）一部分的芯片制造商金雅拓（Gemalto），都向欧盟委员会投诉诺基亚对汽车通信至关重要的专利收取费用。

诺基亚在一份声明中表示：“诺基亚将继续致力于以建设性的方式解决与我们的标准化蜂窝技术授权相关的商业纠纷。我们的目标是让这些技术在许多不同的行业得到广泛应用，从而造福全世界的消费者和客户。”

戴姆勒拒绝具体评论诺基亚的提议，但一名女发言人表示：“我们希望澄清，在汽车行业，电信标准专利的许可非常重要。到目前为止，诺基亚拒绝全面和直接授权我们的供应商。”

她说：“所有使用电信标准基本专利的用户都能公平、无歧视地使用这些标准，这是开发联网驾驶新产品和服务的一个关键先决条件。”