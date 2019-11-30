阿里盒马首个购物中心开业，侯毅：希望明年线上订单到50%

11月30日消息，盒马首个数字化购物中心盒马里·岁宝购物中心今日在深圳正式开业。盒马官方表示，盒马里是全球首个实现了“线上线下统一管理”的数字化购物中心，即消费者既可以在购物中心内购买，也可以打开盒马App，找到对应的商品和服务，在线下单。

据介绍，盒马里·岁宝约有10万种商品，其中近半已实现线上线下打通购买，这一比例未来还将不断提升。

根据盒马官方介绍，门店附近半径约3公里的“盒区房”范围内，居民可以享受整个购物中心内约60个商家、4万种商品和服务免费配送，餐饮类商品最快30分钟送达，零售类商品1小时内送达，生活服务可在App内进行线上预约。

“我们要解决消费者在周六周日，在家的场景下的综合需求、餐饮需求、外卖的需求、亲子需求、社区服务的需求、日常消费的服饰类需求等等，所以我们诞生了盒马里。”谈及为何要去开拓盒马里这一新的购物中心模式，盒马鲜生总裁侯毅侯毅表示，盒马里是盒马针对消费者社区场景，重新构建的业态，和盒马一般场景是不一样的，但现有约200家盒马店未来都需要盒马里去赋能，只要盒马里的模式能走通，就会变成近200个，以后变更多个。

侯毅透露，盒马鲜生的线上销售在上海达到70%以上，因此他希望盒马里的线上定单也会在未来一年里面达到30%甚至50%以上。

“希望线下的流量都能变成盒马的流量，线下实体店成互联网最大的流量来源。”侯毅说。