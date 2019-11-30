奥迪公布未来五年计划：将在电动汽车方面投资120亿欧元

11月30日消息，据国外媒体报道，当地时间周五，德国大众汽车集团子公司奥迪公布了其未来五年计划。该公司计划，在2024年前在电动汽车方面投资120亿欧元（约合929亿元）。

奥迪宣布，在2020年到2024年这五年里，该公司的前期支出总共约为370亿欧元。该公司表示，到2025年，该公司将拥有30多款电动车型，其中20款将是全电动车型。

奥迪正在推进一项重组计划，以帮助其适应成本高昂的向电动汽车的转型。该公司转型是为了夺回被梅赛德斯-奔驰和宝马夺走的“地盘”，并抗衡来自特斯拉的压力。

作为重组计划的一部分，奥迪本周二宣布，计划在2025年前在德国裁员9500人，以节省部分资金向电动化转型。

该公司表示，到2029年，重组将使该公司节省60亿欧元（合66亿美元），进而使该公司的利润率保持在9%至11%。

除了裁员，奥迪预计将在电动汽车和数字化领域创造2000个新就业岗位，以加强其在电动汽车和数字产品方面的工程实力。

目前，奥迪正在布鲁塞尔生产其e-tron电动SUV，并计划很快开始生产其电动轿跑式SUV e-tron Sportback。

今年前三季度，奥迪实现营收413亿欧元，与去年同期的443亿欧元相比，下降6.8%。此外，该公司在这段时期的汽车销量累计为90万辆，同比下滑18.7%，主要原因在于这两年该公司车型换代、部分主力车型产品力低下，以及研发成本增加等。

鉴于今年前9个月遭受了汽车销量、营收的打击，大众集团本月中旬表示，将任命宝马前采购主管马库斯•杜思曼（Markus Duesmann）接替布拉姆•肖特（Bram Schot），出任奥迪首席执行官（CEO）一职，该任命自明年4月1日起生效，希望借此扭转奥迪的颓势。（小狐狸）