《盗墓笔记》影视改编纠纷被索赔100万元，南派三叔：网剧不等于电视剧

IT之家11月30日消息 “朝阳知产”微信公众号11月30日发文称，北京朝阳法院近日受理欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司诉徐磊（笔名南派三叔）著作权许可使用合同纠纷案。欢瑞世纪2013年与@南派三叔签订合同，约定将小说《盗墓笔记（1-9册）》电视剧改编权独占许可其使用6年，如6年内完成第一季电视剧改编并取得《国产电视剧发行许可证》，则改编权许可期限顺延四年。2019年，南派三叔发函件称合同当年到期。欢瑞世纪认为，其行为违约，索赔经济损失100万元。南派三叔辩称，网剧不等于电视剧，不存在延期情形。

近日，朝阳法院受理欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞世纪公司”）诉徐磊著作权许可使用合同纠纷一案。

欢瑞世纪公司诉称，2013年5月27日，我公司与徐磊（笔名“南派三叔”）签订《著作权许可使用合同》（以下简称“《许可合同》”），并于2014年签订《〈著作权许可使用合同〉补充协议》（以下简称“《补充协议一》”）和《〈著作权许可使用合同〉补充协议二》（以下简称“《补充协议二》”）。前述合同约定徐磊将小说《盗墓笔记（1-9册）》（以下简称“涉案作品”）的电视剧改编权独占许可我公司使用，许可期限为6年，自2013年5月27日起至2019年5月26日止，如我公司在许可期限内完成第一季电视剧改编并取得《国产电视剧发行许可证》，则电视剧改编权的许可期限自前述许可期限届满之日起顺延四年。合同签订后，我公司按照协议约定向被告支付授权许可费人民币500万元，并开启了该作品的网络剧改编及制作，《盗墓笔记》第一集网络剧已于2015年在爱奇艺平台播出。根据合同约定，涉案作品的电视剧（网络剧）授权许可期限应顺延四年至2023年5月26日。然而徐磊于2019年5月23日向我公司发出相关函件，声称《许可合同》将于2019年5月26日到期。徐磊的上述行为构成违约，给我公司造成严重损失，故诉至法院，请求法院判令：1.徐磊继续履行《许可合同》《许可合同一》《许可合同二》，并确认前述合同约定的涉案作品电视剧（网络剧）改编权的许可期限顺延至2023年5月26日；2.徐磊赔偿我公司经济损失100万元。

徐磊辩称，网剧不等于电视剧，合同约定如欢瑞世纪公司在2019年5月26日之前针对涉案作品完成第一季电视剧改编并取得《电视剧发行许可证》，则授权延期四年，欢瑞世纪公司未完成第一季电视剧改编，也未取得《电视剧发行许可证》，合同约定的延期条件未成就，不存在延期情形，《许可合同》到期终止，我没有违约行为，不应承担赔偿责任。

本案目前尚在进一步审理中。