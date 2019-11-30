5988元起，臻迪PowerEgg X正式发布：是无人机、手持云台也是自寻影相机

IT之家11月30日消息 臻迪PowerVision 2019全球新品发布会今天在苏州常熟体育中心举行，此次发布会上，臻迪发布了PowerEgg X新品。这款全新形态的产品有自寻影AI相机模式、无人机模式以及手持云台模式。

在自寻影AI相机模式下，PowerEgg X能通过手势自动追随被摄人物，能始终让被摄人物处于画面中央。通过手势控制可以实现快速录像、拍照。通过其AI能力实现人脸识别和深度学习以及可达170°的跟踪视场角，随时随地锁定使用者。

在手持超级防抖摄像机模式下，PowerEgg X其续航能够力超过3.5小时，可拍摄高达4K 60FPS的高清视频，并能够通过搭载的三轴机械增稳云台，有效避免外部带来的画面震动。

在可收声的飞行相机模式下，PowerEgg X外形类似无人机。搭载了4K/60fps相机以及拥有三轴机械增稳技术，可以完成高动态航拍。不仅如此，PowerEgg X的抗风等级超5级，在海边或大风环境下也可以飞行。PowerEgg X还是全球首款可以收声的无人机，通过SyncVoice音画合成技术，利用手机自带Mic、无线耳机等实现随身高保真声音拾取，自动将声音和相机视频同步合成，实现音画同步。PowerEgg X飞行模式下的续航能力高达30分钟，并具备自动避障和精准降落等功能。





PowerEgg X在防水套件的加持下，实现了业内首创“水面起降”和“雨中飞行”等防水功能，无论是进行水上运动航拍，或是抢险救援勘察、暴雨飞行，PowerEgg X均可进行

目前，PowerEgg X已经正式发售，探索版售价为5988元，带有防水套件的大师版售价7988元，将于12月10日正式开售。