贯穿式仪表盘+中控台，奔驰GLB亮相

在新一轮的家族式脸谱化设计后，梅奔旗下众车型之间的辨识度还需要粉丝们继续适应一段时间，而GLB作为一款全新车系就没有了这方面的困扰。当然横置于进气格栅中的两段式镀铬以及“双L”式前灯组的设计，都多少能让你看得出新款GLC的影子，只是相比GLC的圆润感，GLB多了几分方正。

不得不说在经历了当年概念车的“摧残”之后，正式亮相的GLB看起来确实颜值上升了数个档次，让梅奔粉好好的松了一口气。而依照奔驰最近两年的设计取向，GLB最大的亮点也浓缩在了内饰的精致感中，贯穿式仪表盘+中控台算是梅奔当下的最大卖点之一，而在用料方面也是真皮包裹加木纹饰板丝毫不含糊，总之看起来就很贵。

在车型设计上，GLB是一款多少有些“鸡贼”的车型，你很难在同为豪华品牌紧凑型SUV中找到一辆能与之匹配的对手。比如同为德系三宝的宝马和奥迪就可以用X1以及Q3来攻击奔驰GLA，而X3以及Q5对标的则是奔驰GLC，但在中间的夹缝中，目前GLB算是当下唯一的选择。

大概是为了进一步提升其独特性，奔驰非常大胆的给GLB加入了七座布局选择，要知道GLB的轴距“仅”有2829mm，即使是非豪华品牌系列中，你也很难找到一个如此紧凑空间下塞入七座布局的车型。

单从键盘的角度来看GLB的七座设计确实有些一言难尽，但当落实到销量上时，“最便宜的七座奔驰”反而可能会成为一个不错的卖点，总之一切交给市场，即便你硬是不喜欢，GLB也还有标准五座版可以选择不是？

除了座椅布局，GLB最终选择一台1.3T发动机来驱动也经受了无数吐槽，虽然奔驰表示这款发动机可以输出163匹马力以及250牛米扭矩，足够支撑一辆紧凑型小车的日常城市通勤，但实际上这也不过是目前A200L的等级。而且目前登陆国内市场的GLB仅有GLB 200版本，预计后续登场的是功率更低的GLB 180，不知道这是否会影响到梅奔粉丝的购买欲。

目前梅赛德斯奔驰GLB已经正式登陆国内市场，包括五座版和七座版在内，首批次GLB将会上线三个版本，官方建议售价为31.48万元-35.48万元。