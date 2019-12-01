如何快速下载微软Windows 10 November 2019更新ISO文件

IT之家12月1日消息 目前微软Windows 10 November 2019更新ISO文件已可供下载，用户可从任何版本的Windows快速升级。

如果要从头开始安装操作系统，则可以下载Windows 10 November 2019 Update的ISO。Windows 10 ISO可通过Microsoft的下载网站获得，但是如果您尝试访问Windows计算机上的下载页面，则会强制下载Media Creation Tool。Media Creation Tool也可以下载和创建Windows 10的安装媒体，但用户不会获得光盘映像。

好在有一种更简便的方法可以下载Windows 10版本1909 ISO文件而无需使用Windows Media创建工具：用户可通过对浏览器的用户代理设置进行修改即可在Windows上下载ISO文件。

此技巧适用于Google Chrome，Microsoft Edge（两个版本），Firefox和其他已知的浏览器，具体操作如下：

· 启动谷歌浏览器或基于Chromium的Edge浏览器。

· 转至Microsoft的官方Windows 10下载页面。

· 单击“立即下载工具”，则将获得一个名为MediaCreationTool的文件。要获取ISO，请按F12键并打开“开发人员工具”。

· 单击控制台选项。Chrome控制台选项

· 如果需要，请单击屏幕底部“控制台”选项卡旁边的菜单按钮。

· 选择“网络条件”。Chrome控制台标签

· 在网络条件标签上，在“用户代理”选项旁边，取消选中“自动选择”选项，如此用户即可选择所需的用户代理。

· 用户也可选择“Google Chrome–Android移动版”，只需刷新页面即可，但不必关闭开发人员设置窗格。Chrome用户代理

· 查看ISO页面。

· 从下拉菜单中选择Windows 10 November 2019更新，然后单击确认。

· 它将要求用户选择安装媒体的语言，用户需要选择PC上当前正在使用的配置，然后从“设置”>“区域和语言”验证当前配置。

· 选择64位或32位，然后开始下载文件。

通过将用户代理设置为Google Chrome（Android移动版），用户可绕过相关工具的强制安装并获取Windows 10版本1909 ISO映像的副本。

ISO文件的大小约为4GB，用户也可使用Media Creation Tool创建可启动的USB驱动器。