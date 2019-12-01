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Linux Kernel 5.5 最终删除 SYSCTL 系统调用

2019/12/1 9:41:44来源：开源中国作者：xplanet责编：孤城评论：

Linux Kernel 5.5 最终消除了支持sysctl系统调用的代码，该代码已被弃用了大约十年，目前对任何体系结构的现代系统都没有影响。

长期以来，Linux sysctl系统调用都不建议被使用，也不建议将其与通过/proc/sys公开的sysctl接口一起使用，这是读取/设置内核系统属性的首选方法。 Linux Kernel 5.5的更改并未涉及/proc/sys支持，而只是将要把多年以来一直未使用的Linux上带有sysctl二进制接口的系统调用删除。

Linux内核团队在邮件中表示，据了解，应该已经没有人启用sysctl系统调用了，不排除仍然有人在少数defconfigs中启用它，不过这种情形也非常少见。如果有任何用户想要这个系统调用，他们可能需要还原补丁。

其实早在2011年，他们就想删除代码，但因需要保持兼容性，无法完全删除。那时，剩下的代码是为了与旧的C库兼容，但是现在构建Linux 5.5的任何人都不想运行超级老式的libc。

Eric W. Biederman 写了删除了该系统调用的补丁，他提到此前“linux-next中有一个新的xtensa defconfig，它使系统可以调用此循环，但代码维护者回答说并非有意启用的。” 从今天的linux-next树开始，defconfig不再启用系统调用。

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关键词：Linux Kernel

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