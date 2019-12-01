《荒野大镖客：救赎2》PC版大部分Bug已修复，Steam版即将上线

IT之家12月1日消息 《荒野大镖客：救赎2》将于12月6日正式在Steam上架，现在R星发布了最新的公告，称PC版的绝大多数性能问题已经得到了解决。

据悉， 11月初，《荒野大镖客：救赎2》PC版正式上线，当时许多玩家表示，游戏存在严重缺陷，甚至无法启动。之后《荒野大镖客：救赎2》PC版发布了更新补丁，修复了大量问题。R星表示对显卡性能和稳定性进行了改进，对小显存显卡更加友好，同时也修复了全屏幕模式的问题。对于玩家反映的游戏崩溃问题，R星进行了18项修复。

对于Steam玩家而言，虽然游戏迟到了一个月，但是遇到Bug的几率也更小了，感兴趣的玩家现在就可以将游戏加入愿望单了。

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最低配置:



需要 64 位处理器和操作系统



操作系统: Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601)



处理器: Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300



内存: 8 GB RAM



显卡: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB



网络: 宽带互联网连接



存储空间: 需要 150 GB 可用空间



声卡: Direct X Compatible

推荐配置:

