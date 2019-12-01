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《荒野大镖客：救赎2》PC版大部分Bug已修复，Steam版即将上线

2019/12/1 10:44:50来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月1日消息 《荒野大镖客：救赎2》将于12月6日正式在Steam上架，现在R星发布了最新的公告，称PC版的绝大多数性能问题已经得到了解决。

据悉， 11月初，《荒野大镖客：救赎2》PC版正式上线，当时许多玩家表示，游戏存在严重缺陷，甚至无法启动。之后《荒野大镖客：救赎2》PC版发布了更新补丁，修复了大量问题。R星表示对显卡性能和稳定性进行了改进，对小显存显卡更加友好，同时也修复了全屏幕模式的问题。对于玩家反映的游戏崩溃问题，R星进行了18项修复。

对于Steam玩家而言，虽然游戏迟到了一个月，但是遇到Bug的几率也更小了，感兴趣的玩家现在就可以将游戏加入愿望单了。

Steam链接：点此访问

最低配置:

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统: Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601)

  • 处理器: Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300

  • 内存: 8 GB RAM

  • 显卡: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

  • 网络: 宽带互联网连接

  • 存储空间: 需要 150 GB 可用空间

  • 声卡: Direct X Compatible

推荐配置:

  • 需要 64 位处理器和操作系统

  • 操作系统: Windows 10 - April 2018 Update (v1803)

  • 处理器: Intel® Core™ i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

  • 内存: 12 GB RAM

  • 显卡: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

  • 网络: 宽带互联网连接

  • 存储空间: 需要 150 GB 可用空间

  • 声卡: Direct X Compatible

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关键词：荒野大镖客PC

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