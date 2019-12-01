你看“舔狗”的故事，她在掏你的荷包

舔狗送的，便宜出了；舔狗送的，不喜欢，可刀......

一开始，“舔狗”这个词还没有引起太多人的关注。但是从去年底开始，“舔狗”在闲鱼、转转上频频出现之后，吃瓜群众才发现这里面竟是一出出“闻者伤心，听者流泪的大型情感卖货”戏码。

为此，网上甚至诞生了一个新词“十动然鱼”。意思是收到Ta的礼物之后十分感动，然后转身挂到了闲鱼上。

在今年情人节和七夕两个送礼“重灾区阶段”过去后，二手平台上的“舔狗”礼物已经逐渐减少。但是随着圣诞节和新年的到来，可以预见各种戏份的情感/卖货戏即将再度上演。或许前排的吃瓜群众们已经做好了准备，毕竟过年之前捡漏就剩下圣诞节和（公司）年会这两波高潮了。

旁观的吃瓜群众或是为了看戏，或是为了捡漏，不过在二手平台上挂着“舔狗”标签的无数商品，真的都是那一出出情感戏的产物吗？还真不见得。

No.1女神卖家或许就是你朋友圈的微商

或长或短、或深情或冷漠，总之我们看到的每一个挂着“舔狗”标签的卖家，都会在产品内容的介绍上写下一个个心疼“舔狗”们的小故事，除此以外，商品的介绍却寥寥无几。

当然，除了那些专门为了捡漏的买家，绝大多数围观的用户也就是看个热闹。但也正是因为很多人去搜索“舔狗”这个关键词，特别是当这类话题通过互联网二次传播之后，才吸引了大量的围观群众。

“最近这段时间稍微卖的少了，类似情人节、七夕、圣诞这种节日过后的几天，销量就会好很多。因为大家都会搜‘舔狗’，我们简单的写几句诸如‘单位舔狗送的，不喜欢，不想要’，就会比一般标注介绍信息的商品好卖很多。”

卖家小杨是一位闲鱼上的资深卖家，同时也是一位深谙“舔狗”卖货套路的面膜、首饰品类零批商家。小杨告诉懂懂笔记，一年多前她在朋友的指点下开始在闲鱼上改换了销售风格，“只要在商品描述中加上舔狗二字，就会获得更高的曝光量，尤其是我们这种面膜、饰品类的商品更适合这样的风格。”

除了是闲鱼卖家，小杨的另外一个身份经常活跃于朋友圈的微商。在小杨看来，即便在闲鱼挂着“舔狗”标签的卖家不全是像她这样“能讲故事”的，但也都是在作秀。当然，就算你的小故事写得再感人，如果价格没有优势的话，围观的用户依然不会下单。毕竟故事可以“白嫖”，真要下单还是得看价格。

那些挂着“舔狗”标签的商品都有这样几个特点：不仅故事要感人，在价格上同样也要感人。那些“舔狗”内容在字里行间总会让人感觉，卖家是因为对送礼物的人没兴趣，或是对前任伤了心，才对商品不喜欢，只想尽快出手变现，价格才会因此便宜很多。这也是当年一些网友做闲鱼“捡漏”攻略时，将“舔狗”作为第一推荐关键词的原因。

于是乎，随着“舔狗”的动人故事和低廉的价格，上网淘二手的用户就忘记产品本身的质量和成色，这也是绝大多数“舔狗”二手货都能热销的原因。

No.2你只需要讲故事，其他如图

对于二手商家和买家而言，什么是最重要的？

价格、质量，这两点一直是买家在选购商品时的优先指标，毕竟买二手就是为了买到物美价廉、性价比高的产品。

而用户在二手平台购买商品时，砍价之外，商品的质量和成色一直是买家和卖家纠纷的焦点，这也是最难界定的地方。过去，我们无数次看到二手平台上买卖双方因为产品成色互相撕X的情况，尤其是那些最令人讨厌的“到手刀”买家，用的最多的“理由”也是成色问题。

不过，当微商卖家们开始关注“舔狗”营销以后，这个买卖关系就发生了微妙变化。除了一个个情感小故事，那些本应该作为重要提示的商品信息则减少了，很多时候卖家的介绍只是一句话——“成色如图”。当你私聊卖家时，对方对商品的描述也都是这样回应。

对此，小杨做了一番解释：“强调商品是前任或者死缠烂打者送的礼物，就是让买家不再纠结商品本身，反正大家都是在编故事，所售产品基本就一个词‘如图’。对于我这种卖未开封新品（化妆品）的商家无所谓，本身没开封的商品就挑不出什么问题。但对那些卖二手的商家而言，受益是最大的。”

小杨表示，买二手商品的商家简单拍两张产品图，买家买到手之后如果发现成色没有想象得好，即便找回来卖家也会说成色如图，不接受退款。“这样做除非遇到一小部分特别较真的人，普通的买家也就认了。”

小杨补充道：“其实真要是像出售二手商品的规范做法，要把所有瑕疵都拍下来，价格肯定要比这种舔狗套路的卖价低，而且也会不好卖。这样蹭个情感话题热点，少了撕x，还能卖得快一些。“

小杨熟悉的一些微商卖家，就是用这样的方式销售一些轻奢品牌的高仿A货，价格比正品便宜很多，别说一般用户到手后看不出来，就算看出来了，卖家也会以“自己收到的礼物不了解实际情况”为由去推脱，“最后大不了就退款呗，反正也不会有其他什么麻烦。”

确实，在大型二手平台上卖东西，商家最厌烦的就是买卖双方因为产品价格、成色等问题的互撕。所以很多卖家在卖东西时都会标注上“成色如图，不退不换“等字样。但规范的做法，是卖家必须将产品所有的瑕疵和细节都详细介绍给买家，这原本就是二手平台默认的规则。

但那些蹭着“舔狗”标签编故事的微商和网店商家，却是用他们编的故事来替代那些本该清晰描述的产品细节，以此来蒙混过关、混淆视听。

而买家很大程度上也是因为那些精心编写的“小作文”，忘记了对商品质量的重视和分析。一旦到手后发现不满意甚至是假货时，也会被卖家套路平台规则而束手无策。

当然，类似“舔狗”这样的套路还有很多，在二手电商上诸如“老婆\老公不让玩”、“分手处理”等等搭配故事销售的商品数不胜数。我们不能说所有讲故事、有理由的二手平台卖家全都是在搞写作文的套路，但对于广大用户而言，卖家的故事可以看，但商品不能掉以轻心。

【结束语】

直到今天，线上二手交易依然是让很多消费者避而远之的领域，究其原因就是里面有太多的不确定性，无论是平台方还是相关监管手段、法规仍不完善，无法给予买卖双方有效的保证。

如今二手闲置市场已经迎来了快速增长期，市场中既有普通消费者也有专业的卖家，可谓鱼龙混杂。再加上这么多善于挖掘“社会心理学和消费心理学“的聪明商贩，真的是令人爱恨交织、哭笑不得。

或许，正是不健全的市场机制让一些职业微商在二手平台写起了小作文。作为普通消费者，我们只能在擦亮自己双眼的同时，期待二手闲置市场早日达到类似日本中古店那样的规范和口碑。