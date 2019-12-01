2019《英雄联盟》德玛西亚杯售票时间公布

据英雄联盟官方消息，2019《英雄联盟》德玛西亚杯将在12月21日至12月29日，分别在苏州、杭州、重庆三大城市举办，而本次德玛西亚杯的门票销售，也将于12月2日14点正式开启。

20支顶尖队伍竞逐德杯冠军

德玛西亚杯是国内除了LPL职业联赛以外，最高级别的《英雄联盟》赛事，每年的德玛西亚杯都给予了各大队伍检验阵容的机会。尤其这次的德玛西亚杯是在转会期后举办，是每支队伍新阵容集结登场的舞台，究竟这些队伍在人员变动后，能够打出怎样的成绩，也是广大观众关注的焦点。而队伍和选手们也能够借助本次比赛的表现进行后续的调整，在2020赛季开始之前，将自身的状态调整到最佳。

▲新科冠军FPX来袭

本次德玛西亚杯将由16支LPL队伍和4支LDL队伍组成，集结了国内最强的《英雄联盟》战队成员，包括了新科世界冠军FPX，这是他们夺冠回国后的首秀。本次参赛队伍有BLG、DMO、EDG、FPX、GD、iG、JDG、LGD、LNG、LGE、OMG、RNG、RW、SN、SDX、TES、VG、V5、WE和YM，观众们熟悉的众多选手将一同登场，在年末的收官赛事中，打出他们最好的表现，争夺捧起德玛西亚杯的机会。

同时这次德玛西亚杯也是S10季前赛新版本的首次职业赛场亮相，在今年的季前赛中，召唤师峡谷进行了海量的游戏改动，全新的元素龙带来了元素峡谷，还有装备和符文方面的巨大变化。这些游戏方面的调整更是为职业赛场带来了全新的挑战，究竟哪些队伍能够快速适应版本改动，找到强势的英雄打法和符合队伍的战术思路呢，也是本次德玛西亚杯的一大看点。观众们也能够从中，学习到季前赛的新套路。

▲这是季前赛新地图的赛场首秀

德杯售票将于12月2日开启

2019年德玛西亚杯的赛程将分成小组赛和淘汰赛两个阶段，12月21日至12月22日为小组赛阶段，采取BO1单循环赛制。参赛队伍将分组进行较量，同时在苏州阳澄国际电竞馆和杭州LGD联盟电竞馆中进行比赛，两地一同举办小组赛也是给予了更多观众前去线下观赛的机会。而在12月26日至12月29日，则是在重庆华熙文化体育中心迎来了淘汰赛阶段，比赛采取BO5淘汰赛制，从小组赛晋级的队伍将展开新的厮杀。

▲杭州LGD联盟电竞馆举办小组赛

▲苏州阳澄国际电竞馆

12月26日至12月27日为本次德玛西亚杯的八强赛，12月28日举办四强赛，而12月29日将迎来决赛，决出最后的2019赛季德玛西亚杯冠军队伍。2019年德玛西亚杯赛事的门票销售，于12月2日下午14：00正式开启，届时售票中心将上线德玛西亚杯赛事的售票通道。