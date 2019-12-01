新加坡要求Facebook就虚假消息发布更正通知，后者照办

IT之家12月1日消息 据CNA消息，本周四，States Times Review（《美国时报》）在Facebook上发表了一篇报道，新加坡内阁部(MHA)当日表示，报道不实，是“虚假的，毫无根据的”；States Times Review发文称，States Times Review及其编辑“不会遵从其他国家政府的任何命令”，言下之意似有绝不“曲笔”之意。

周五，Facebook遵守新加坡“防止网络假信息和网络操纵法令”办公室的指示，就之前的不实报道发布更正通知，目前该通知在原文章底部可见。

Facebook发言人向CNA表示，该公司已按照新加坡法律的要求，在不实报道文章底部增加了文字提醒；他还表示，“由于（新加坡）该法律已经生效，因此我们希望新加坡政府保证该法律不会影响言论自由。”

据了解，今年5月新加坡国会就曾通过防止网络假信息和网络操纵法案。根据法令，内阁部长有评断信息真假，然后发布指示要求更正或撤下信息的绝对权力。当事方若对指示有异议，可提出上诉。

10月2日，新加坡政府电子宪报公布防止网络假信息和网络操纵法令（简称POFMA）的生效日期，以及相关附属法例的事项。不愿遵守指示的网络平台可被判罚款高达100万新加坡元（约合人民币5185900元）。恶意散播假信息的个人也可被判坐牢长达10年，罚款最高10万新加坡元（约合人民币518590元）。