人民锐评：水滴筹，别让好心人寒心

IT之家12月1日消息 11月30日，梨视频报道称，互联网筹款平台“水滴筹”在超过40个城市的医院派驻地推人员，他们常自称“志愿者”，逐个病房引导患者发起筹款。地推员们对募捐金额填写随意，对求助者财产状况不加审核甚至有所隐瞒，对捐款用途缺乏监督。

30日下午，水滴筹官方作出回应称，针对日前媒体报道线下筹款顾问引发的公众讨论，水滴筹高度重视，已第一时间成立紧急工作小组，在全国范围内尤其是宁波、郑州、成都等地，开展相关情况排查。

今日晚间，人民日报就水滴筹医院扫楼筹款一事发表锐评。人民日报指出，“扫楼式”筹款、员工按单提成，这些做法的每一次成功，都是对民众善心和好意的消解，是对信任与托付的伤害。筹款平台需要靠善心滋养，而非业绩刷单激励。

人民日报表示，水滴筹“扫楼式”筹款，以拿提成为目的，引导患者筹款提供便利，是不是把慈善当成生意？对于水滴筹这样的互联网众筹，人民日报给予充分肯定，“对一些因贫困而无法救治的人而言，不亚于‘及时雨’”，但是“这种救助模式要持续发展，就必须严格规范流程和管理，铲除违规行为滋生的土壤。”

人民日报呼吁，殷鉴不远，给善良留一点净土，给真正需求扶助的人留点希望，别让好心人寒心！