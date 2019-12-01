IT之家12月1日消息 据英雄联盟赛事官方消息，2019《英雄联盟》德玛西亚杯赛程公布，其中小组赛将于12月21日-12月22日在苏州阳澄国际电竞馆、LGD杭州电竞馆举行；淘汰赛将于12月26日-12月29日在重庆华熙文化体育中心举行。

分组信息：

A组：FPX、SN、WE、VG、LGE



B组：TES、EDG、V5、LGD、GD

C组：RNG、LNG、JDG、OMG、YM

D组：BLG、IG、DMO、RW、SDX