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开源 Linux 手机 Librem 5 的首批支持者分享使用体验

2019/12/2 8:14:25来源：开源中国作者：局长责编：远洋评论：

Purism公司在9月份就宣布其开源Linux智能手机Librem 5已开始发货，现在已有不少支持者已拿到早期版本并已使用了一段时间，他们也在Reddit中分享了自己的使用感受。

由于Librem 5采用递增的迭代版本方式进行发货，每次迭代都会在第一版手机的快速滚动版本之上改进之前的版本，包括针对上下文的第二次修改计划。Librem 5的每次迭代都会包括对硬件、机械设计和软件的更新，购买者可以自行选择希望接收的批次。

因此早期的版本相对比较粗糙，最多只能达到“可以使用”的程度，据使用者反馈，早期版本的手机耗电速度非常快，有的甚至出现无法播放通话中的音频的情况（尽管手机可以发出声音），又或者无法使用相机。

不过正如 Purism所说，未来的软件更新将会修复手机的许多早期缺陷，并计划在未来几周和几个月内为更多的硬件提供软件支持。

下面是基于用户使用反馈的部分总结：

  • 电池寿命还算凑合

  • 设备的散热效果较差，十分容易发热

  • 构建质量类似于“中端Android手机”

  • 软件的质量大多处于alpha阶段

还有支持者发布了Librem 5的开箱贴，其中展示了手机随附的零售包装，可以看到其配有快速入门指南和捆绑的耳机，详情点此查看。

也有人分享了Librem 5与另一款Linux智能手机Pinephone的第一印象对比：

▲同为Linux智能手机，Pinephone的价格比Librem 5便宜了太多。

Librem 5是一个众筹项目，两次发布跳票后公司选择在官网发布定期发布进步报告，向上游提交代码，并向支持者保证其对透明度的承诺。

由于屡次跳票让支持者倍感不安，Purism的CEO兼创始人Todd Weaver表示：“迭代计划于2019年9月开始，Librem 5将随着递增的迭代版本批量发货。每次迭代都会在第一版手机的快速滚动版本中改进之前的版本，包括针对上下文的第二次修改计划。”

迭代计划使得Purism能够收集用户的反馈并迅速对下一代手机做出改进。Librem 5的每次迭代都会包括对硬件、机械设计和软件的更新，购买者可以自行选择希望接收的批次。完整的迭代计划分为6个批次，分别从A到F、以树木名称来命名，代号分别为Aspen, Birch, Chestnut, Dogwood, Evergreen和Fir。

对于Librem 5来说，这款售价699美元的关注隐私保护的Linux手机在发售正式版之前还有很多的工作要做。

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关键词：Linux

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