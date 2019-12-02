AMD 发布兼容 Blender 的新版 GPU 渲染引擎

Blender是一款用于3D图形设计的自由开源软件，主要使用了C、C++和Python语言，可以运行于不同的平台。今年10月底，AMD宣布加入 Blender基金会的Development Fund项目，并在其中扮演“Patron”（资助人）的角色，向基金会提供资金，以协助开发Blender项目。

日前，AMD为Blender发布了Radeon ProRender 2.1，这是该GPU渲染器的最新版本。除了使Radeon ProRender与Blender 2.81兼容外，该版本还具有最吸引人的功能之一，即由Vulkan支持的混合光栅化/光线跟踪（hybrid rasterisation/ray tracing）“全光谱渲染”（full spectrum rendering）模式，在Linux和Windows上都可用。

Radeon ProRender是一个物理GPU渲染引擎。它与硬件无关，支持OpenCL和Apple的Metal图形API，并且在Windows、Linux和macOS上均可运行。它已集成到Cinema 4D和Modo中，还可以作为3ds Max、Maya和Blender本身的插件使用。

最新发布的2.1版渲染器的主要是增加了对Blender 2.81的支持。同时也为Linux用户增添了新的混合渲染模式。

用AMD的话来说，新的渲染模式填补了OpenGL视口（如Eevee）和全路径跟踪器（如Cycles）之间的空白。“用户可以获得像Eevee那样更具交互性的体验，并且在物理上可以更正确地柔和阴影、反射和折射。”