台媒：鸿海明年或将组装超过5000万部华为5G手机

12月2日早间消息，据台湾地区《经济日报》报道，有供应链消息称，华为明年全力冲刺5G手机并扩大委外组装，由鸿海拿下华为明年全数5G手机代工订单，总量估逾5000万部，加上苹果也将推出5G iPhone，由鸿海操刀，鸿海明年通吃华为、苹果两大品牌5G手机大单，业绩有看头。

华为现为全球第二大智慧手机厂，仅次于三星。华为冲刺5G手机业务，传已对供应链下达明年智慧手机总出货量将年增逾二成至3亿支，续创新高，力求超车三星，并要求供应链全力配合备料，大立光、台积电等协力厂营运同步喊冲。

华为总裁任正非多次强调，美国的“临时许可”是否延长对华为没有太大影响，华为已做好实体列表长期不取消的准备，且“代工伙伴更要慎选”。外传华为已找上鸿海，要求为其代工明年所有5G手机。

鸿海等台厂向来不评论单一客户。鸿海董座刘扬伟先前预告，看好5G将带动明年服务器、网通等企业产品年增10%，智能手机等消费暨智能应用也维持成长，且在工业互联网、智能制造等配合下，明年组装良率“不会下降、只会成长”，透露鸿海在5G手机商机信心满满。

大立光是华为手机镜头供货商，现阶段非苹占比已超越苹果，华为5G手机喊冲，整体手机出货大跃进，大立光营运同步看多。大立光目前产能满载，法人预期，11月营收仍可维持相对高档，全年每股纯益有望首度突破200元大关，改写新猷，随着5G iPhone与华为手机大单加持下，大立光明年业绩值得期待。

台积电是华为旗下手机芯片厂海思主要芯片代工厂，随着华为搭载海思芯片占比日益提高，成为台积电先进制程订单重要来源。台积电本周四（5日）举行年度供应链管理论坛，总裁魏哲家主持，预料此次论坛重心在揭示公司领先全球的的5奈米将于明年正式量产，成为推升明年业绩持续创高的主力制程之一。