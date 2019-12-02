NASA发现“超生黑洞”：每年孕育500颗恒星

北京时间12月2日消息，据英国每日邮报报道，美国宇航局最新发现一个超大质量黑洞，它一直以“疯狂速度”孕育着恒星，平均每年可以诞生500颗恒星，这项研究有助于解释气态天体的起源之谜。

美国麻省理工学院研究人员使用钱德拉X射线天文台和哈勃太空望远镜进行观测，目标锁定一个叫做“凤凰星团”的遥远星系群，该星系群中包含着一个超大质量黑洞，具备诞生恒星的理想条件。

与其他星系中心发现超大质量黑洞不同，在凤凰星团内部发现的黑洞更弱，星系内部的气体云易于冷却，并开始孕育恒星，这是天文学家长期以来一直期待发现的一种现象。

几十年以来，美国宇航局一直在寻找星系中心（最邻近星系超大质量黑洞的区域）恒星孕育温床，但至今仍未找到。研究人员称，在之前观测的星系中，围绕星系中心流动的过热气体被X射线照射冷却下来，但随后又被超大质量黑洞中心辐射能量爆发重新加热，从而中断了恒星形成过程。

想象一下，在炎热的夏季家中开启了空调，但之后又点燃了柴火，这样你的卧室不会降温，除非柴火熄灭，同样地，当黑洞加热能力被关闭时，则出现气体冷却现象。

凤凰星团中孕育恒星效应非常显著，大约每年可孕育500颗恒星，相比之下，银河系每年仅能诞生1颗恒星。