中国首颗商业化小型天地往返飞行器发布

12月2日消息，返回式卫星一直是中国航天事业的重要组成部分，自1975年首次成功发射并返回以来，中国的返回式卫星经过40多年的发展，共计发射了25颗卫星，成功进行了大量的空间科学和技术实验，服务于国家科技民生，在国土普查、资源调查、地图遥感、地质测绘等各个领域取得了丰硕成果。

在人类全面进入商业航天时代的今天，商业化返回式航天器技术应用无疑是航天能力全面产业化发展和公众走向太空的一大利器，也必将成为应用领域最广的航天技术。越来越多的企业和组织认识到，中国商业返回式卫星在航天育种、空间生物、高端医药、太空制造、新材料试验及文创产品搭载等方面，将会发挥无可替代的巨大作用。

2019年12月1日，由中国航天系统科学与工程研究院商业微纳卫星研发中心指导、北京航天方舟空间技术有限公司承办、北京江桥国际传媒有限责任公司战略支持的“中国商业返回式卫星应用发展论坛”和“中国首颗商业化小型天地往返飞行器发布暨应用仪式”在国家会议中心召开，来自中国工程院、中国科学院上海生命科学院、中国科学院力学研究所、中国教育科学研究院STEM研究中心、中国空间技术研究院、中国航天系统科学与工程研究院、北京神舟航天软件技术有限公司等几十家业内单位的领导、专家，共同探讨了中国商业返回式卫星的社会化应用，共谋中国商业航天返回式技术的发展大计，共同见证了中国首颗商业化小型返回式卫星“方舟”Ⅲ的正式发布。它将精准服务于各行业发展需求、提供可信赖的服务周期和充分的行业定制能力，万众瞩目的天地往返“太空巴士”将承载着中国返回式航天技术在农林业、生物医药业、新材料业、科普文化传播、科技旅游等各种“航天+”产业的全面发展，代表着中国航天在商业航天时代继续走在世界前列。

▲北京航天方舟空间技术有限公司CTO王梦赑博士介绍“方舟系列产品及核心技术”