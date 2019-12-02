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Apple Pay 上海交通卡上线“今天刷，明天返”活动

2019/12/2 11:08:31来源：威锋网作者：Marcus责编：远洋评论：

近期，Apple Pay上海交通卡上线「今天刷，明天返」活动，用Apple Pay刷上海交通卡最高可返30元。

在2019年12月1日- 12月31日活动期间，通过Apple Pay使用上海交通卡的新老用户在「上海交通卡」app 内完成账户实名认证后报名参加活动，即可获得优惠权益资格。用户成功报名后的30天内（含30天），当日在上海公交、地铁及轮渡场景通过Apple Pay使用上海交通卡消费即可于次日在「上海交通卡」app 钱包内累计获赠不超过3元的优惠权益，每个用户整个活动期间内累计最高30元，优惠权益可用于为卡片充值。

活动仅计算用户报名时所选择的上海交通卡的消费交易，活动名额13.5万名，先到先得，每个app实名用户限报名一次。（此活动可与其他通过Apple Pay使用上海交通卡优惠活动叠加，每个用户每日获得的优惠权益不会超过前一日的消费总额。）

附上开通交通卡的教程（目前国内支持上海交通卡和北京交通卡）：

1.打开系统自带的「钱包」应用，点击位于右上角的「+」按键，选择「上海交通卡」或「北京交通卡」；

2.选择充值金额，包括服务费和余额，其中服务费可在「上海交通卡」或者「北京一卡通」app内办理退还；

3.你也可以选择转移实体卡的余额，在充值页面选择「从现有卡片转账」，然后按照提示操作即可。

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关键词：Apple Pay

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