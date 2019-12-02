不止苹果，科技公司为什么扎堆儿进军影视？

在11月18日到19日举行的Code Media大会上，根据独立市场研究公司Moffett Nathanson的数据调查显示，2019财年，美国前10大娱乐投资方出资814亿美元拍电影和电视节目（不包括体育节目）。

Axios将这份数据可视化处理，如下图所示：

2019财年视频节目制作开支，紫色电视、蓝色电影，单位10亿美元。

从图中可以看出，迪士尼开支最大，总投入196亿美元，考虑到今年上半年《复仇者联盟4》的上映，以及不久后即将上映的《星球大战9》，这些大IP在全球席卷的总票房，以及收购21世纪福克斯公司的潜在收益来看，似乎这些付出也是值得的。

排名第二的Comcast旗下有环球影业、NBC、MSNBC，投入159亿。

第三大AT&T今年完成华纳传媒收购，旗下有华纳兄弟、HBO等，投入122亿。Netflix排到了第五，92亿美元。亚马逊和苹果也排进了前十。

今年这十家公司里，有三家新推出了在线视频订阅业务，迪士尼（Disney+、ESPN+）、AT&T（HBO MAX）、苹果（Apple TV+），Comcast的Peacock在筹备中。

科技公司投拍电影电视，娱乐公司推出在线视频应用

814亿制作费会给到以好莱坞为中心的各工作室手上，就像前两年中国视频大战带来的繁荣——当时北京任何咖啡馆都可以听到编剧讨论穿越剧人设，但这一次规模大得多。

好莱坞制作人Jason Blum预计在线视频之争带来的投资热将持续2-4年。Blum是《爆裂鼓手》、《Get Out》以及一堆恐怖片背后的制作人。

Blum称科技公司在电影电视上的投资明显不同，他说“这些公司根本不在意电视剧花多少钱，只要能吸引关注。”

如今单季电视剧制作费过亿美元已经不算新闻，同时，科技公司在投资电影时，就“非常预算导向”，这大概也解释了为什么Netflix如此多的原创电影拿着一个好点子虎头蛇尾。

预计，Netflix今年将投资60亿美元用于原创内容的开发，而用于花费在电视节目播放权上的资金尚还没有估计。今年，Netflix的净现金流量将从17亿美元增长到25亿美元，该公司预计将维持“长期的负自由现金流”。

在原创内容争夺上Netflix也是不遗余力，比如，他们花了1亿美金请马丁·斯科塞斯执导电影《爱尔兰人》，还花了9千万美金拉来威尔·史密斯主演原创科幻电影《光灵》。

《爱尔兰人》已于11月27日上线，电影也将在明年的奥斯卡竞争中大展身手。

苹果公司在上周推出了Apple+流媒体服务，十部原创剧集同时上线，苹果已为此项服务花费60多亿美元。还有即将在11月12日亮相的Disney+流媒体服务，迪士尼公司将在该项服务上线第一年投入至少10亿美元，计划在2020财年结束时，赢得9000万用户。

早年好莱坞在电影上一掷千金，配以同样高昂的营销，用大投资大场面换来票房火爆，而只能在电视台播出的电视剧预算相对有限。

当竞争转向手机、平板和电视屏幕之后，一部两小时电影吸引用户持续付费订阅的效果不及一季10小时的电视剧，这也直接反映在了投资上。

亚洲市场成为兵家必争之地

从上个月开始，迪士尼和苹果推出的流媒体平台都已上线，AT&T的流媒体平台将于明年1月加入混战。除了在北美本土，亚洲有逐渐成为“兵家必争之地”的趋势，视频流媒体的亚洲计划也纷纷开始部署。

根据数据分析机构Media Partners Asia（MPA）近期公开的研究发现，除中国以外，2019年亚洲流媒体市场收入预计为110亿美元，其中，流媒体巨头YouTube、Netflix以及亚马逊将占据一半以上份额，达到54%。

除较早进入亚洲有深厚用户基础的YouTube，Netflix和亚马逊近年来也逐渐将目光投向亚洲，前者针对亚洲各国家和地区布局了大量本土化内容，后者自2016年登陆亚洲后在很长一段时间内都以低价吸引用户。

面向亚洲的西方流媒体平台面临来自本地公司的激烈竞争，Netflix在2018年发布了其首个印度戏剧系列《神圣游戏》。

同时，研究还根据收入情况，列出了亚洲视频流媒体的排名前15的平台，这些平台的2019年收入预计能占到地区视频流媒体总收入的70%。

位居榜首的依然是老大哥YouTube，中国的几大流媒体平台爱奇艺、腾讯视频、优酷、字节跳动紧随其后，再往后则是Netflix、亚马逊、Hotstar（迪士尼在印度推出的视频流媒体服务）、日本Hulu等。

据MPA统计，仅阿里巴巴、百度、腾讯和字节跳动四家就占据了中国视频流媒体收入的69%。并且，这些公司已经开始逐渐在亚洲其他国家和地区推进视频业务，如字节跳动在日本、印度、东南亚等国均上线了抖音，爱奇艺和腾讯的业务也延伸到了东南亚和台湾。

除中国外，亚太地区视频流媒体收入最多的国家和地区分别为日本、澳大利亚、新西兰、印度、韩国、台湾以及泰国，其中，收入增速最快的印尼市场将在2024年超泰国。

未来五年内，中国以外的亚太其他地区年复合均增长率预计能维持在16%，收入规模也将从2019年的110亿美元扩大到230亿美元。

从具体业务来看，广告业务仍然是未来五年内亚洲国家和地区收入增长的主要部分。这说明，这些国家和地区的订阅服务推进仍然十分艰难，需要靠广告收入养活其他业务。

但这对于一贯以广告营收作为主要收入来源的YouTube来说是件好事，Netflix分别在2015年、2016年开始针对日、韩市场进行布局，推出了一系列具有本土特色的作品。

Netflix投资日剧《火花》，但在电视播出收视惨淡。

然而YouTube对这两个市场的布局已经超过十年，霸主地位或许一时难以被撼动。据《日本时报》报道，YouTube已经成为日本年轻人的首选；韩国软件分析公司wiseapp也于本月公布的数据显示，今年8月，YouTube是韩国智能手机用户使用时长最长的应用，并且较上年同期增长了38%。

但在印度，情况有所不同，YouTube的地位将受到本土流媒体的冲击。迪士尼旗下同时提供免费和付费两种服务的Hotstar，是印度目前市场占有率增长最快的流媒体平台，转播在印度广受欢迎的印度板球超级联赛和大量本土内容是其增长的主要原因。

总体而言，未来五年内亚洲市场广告和视频订阅业务的收入将基本持平，到2024年，广告业务收入将从56%微降至54%，订阅业务收入则将从44%上涨至46%。

MPA执行董事长Vivek Couto认为，整个亚洲地区的视频流媒体正在不断发展壮大，而且随着一些发展中国家和地区的市场、移动互联网相关基础设施的健全，亚洲地区仍有很大潜力。