伦敦交通服务支持Apple Pay“快捷交通”模式：无需刷脸

目前通过Apple Pay搭乘公共交通工具有两种方法，第一种方式是在iPhone或者Apple Watch上开通「交通卡」，优点是能够在不唤醒iPhone或者不输入密码的情况下就能通过闸机或者读卡器乘车，但目前世界范围内支持这一功能的城市还少之又少，国内仅有北京和上海两座城市支持在Apple Pay中开通「交通卡」。

所以更多人可能使用的还是第二种方法，即通过银联闪付的形式，利用绑定在Apple Pay上的普通银行卡来搭乘交通工具，目前国内支持这一功能的公共交通服务包括了深圳公交/地铁、广州地铁、杭州地铁等。但这种方式的缺点是每次支付前都要手动唤醒Apple Pay支付页面，同时还要进行密码验证或者TouchID/FaceID验证，远不及交通卡来的方便。

为了解决这一问题，苹果此前为Apple Pay推出了「快捷交通」模式，即使在不支持Apple Pay交通卡的城市，只要相应的公共交通部门对普通银行卡开放了权限，那么通过第二种方法搭乘交通工具的Apple Pay银行卡也能够免去密码或者生物验证的步骤，实现了Apple Pay交通卡一样的便捷。

而近日，苹果正式宣布英国伦敦的公共交通服务（包括公交车、地铁、电车等）都支持「快捷交通」功能，通过Apple Pay银行卡搭乘交通工具时，不再需要进行交易验证。

要使用这项功能，需要事先在iPhone或者Apple Watch上设置，步骤如下：

▎对于iPhone

1.打开“设置”，向下滚动并轻点“钱包与Apple Pay”。

2.轻点“快捷交通卡”。

3.选择一张卡片，然后使用面容ID、触控ID或密码进行身份验证。

▎对于Apple Watch

1.打开iPhone上的Watch应用，然后轻点“我的手表”标签页。

2.轻点“钱包与Apple Pay”，然后轻点“快捷交通卡”。

3.选择一张卡片，然后使用您的Apple Watch密码进行身份验证。