全国首起：创始人拆伙，年入超300万元的微信公众号咋分？

IT之家12月2日消息 微信公众号作为品牌营销、广告投放的主要渠道之一，一个有流量的微信公众号可以说是十分值钱的。不过如果这个有流量的公众号面临拆分时，首创团队之间又应该通过哪些途径对公众号价值进行分配？近日，上海市静安区人民法院便开庭审理了全国第一起微信公众号合伙运营团队退伙财产分配案件。

据央视报道，2016年，赵某与尹某、袁某、张某四人共同设立了一个微信公众号，这个公众号当时是以赵某个人名义注册并开设银行公共账户的，而四人可分别/联合署名发表文章。这个公众号从2016年7月开始盈利，年收入可达300多万元。2017年7月因四人产生分歧，创始人之一的赵某便自行修改了账户密码，导致公众号原有的合作运营模式无法正常进行。三名合伙人便将赵某诉至法院并要求赵某折价补偿每人各100万元，并分割共同运营期间的收益。

值得注意的是微信公众号作为网络虚拟财产，它是否拥有经济价值也是一项值得思考的问题，此案也是全国首起虚拟资产分配案。

本案的原告代理律师华轶琳认为微信公众号的收益是作为合伙关系共同存续期间的收入，应当予以分配。而上海市静安区人民法院法官林彬表示，微信公众号是具有广告投放价值和商业盈利价值的，法院方面在评估价格400万的基础上综合考量了微信公众号自身的一些特点，还有预期收益等等，最终确定本案的微信公众号价值为340万元。

最终，上海市静安区人民法院酌定被告赵某向三原告各支付折价补偿款85万元，同时依照各方确认的分配比例，支付合作期间稿酬、分红及平台收入等。日前，二审法院经审理后维持原判。