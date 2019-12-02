牵手韩国汽车经销商，爱驰U5电动SUV明年进入韩国市场

【TechWeb】12月2日消息，据国外媒体报道，国产纯电动汽车品牌爱驰汽车与韩国汽车经销商Prime Automobile签署了一份谅解备忘录，将从明年起在韩国销售其首款全电动SUV爱驰U5。

根据谅解备忘录的条款，Prime Automobile将直接或通过授权经销商向消费者提供爱驰U5电动SUV的销售及租赁等服务。

爱驰U5的定位是A+级纯电动智能SUV，采用5座设计。在内饰方面，这款车配备了大尺寸的中控屏和液晶仪表盘；在科技性方面，该车配备了智能互联和智能语音交互系统，具备L2级别驾驶辅助能力，包含堵车自动跟随、高速自动辅助驾驶、全场景自动泊车等功能；在续航方面，它配备了65kWh的动力电池，NEDC工况续航里程可达503公里。

此外，这款车还将配备AI-ID人脸识别，可以准确理解乘客动作、视线、表情、状态和需求等，提供更为人性化的服务体验。

今年7月12日，爱驰U5获得工信部目录推荐，并拥有生产、销售补贴许可。在2019成都车展期间，这款车亮相爱驰展台，并正式开启预售。

爱驰U5有三款车型，分别是U5 ING+、U5 PRO、U5 PRO+，预售价格分别为24.79万元、27.79万元、30.21万元。在获得补贴后，全系车型的预售价格为19.79万元至30.21万元。

在爱驰U5于2019年12月开始在中国上市销售后，Prime Automobile将于2020年开始在韩国销售这款车。