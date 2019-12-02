美国和加拿大Apple News+免费体验延长至三个月

Apple News+推出至今已经有一段时间，和其他苹果服务一样，新用户可以在正式订阅这项服务之前免费试用一个月。但在最近的「黑五」以及「网络星期一」购物狂欢节期间（11月29日至12月2日），苹果宣布延长美国和加拿大地区用户的免费体验时间，由此前的一个月延长至三个月。在免费订阅体验结束之后，Apple News +将自动续订，在美国为9.99美元/月，在加拿大为12.99美元/月。

苹果在今年三月份推出了Apple News的全新加量升级版Apple News+服务，用户只需每月支付9.99美元，便能阅读超过300款覆盖生活方式、杂志、美食等各类型的付费杂志，甚至包括《洛杉矶时报》《华尔街日报》等传统数字媒体推出的付费内容。

Apple News+于今年三月份在美国、加拿大首发上线24小时之后，便取得了超过20万的订阅成绩，一举超越了Apple News+的前身——杂志订阅服务Texture的巅峰用户数。

算上Apple News+，苹果旗下的多项服务均有一定的免费体验活动，例如游戏订阅服务Apple Arcade、音乐订阅服务Apple Music的一个月体验、Apple TV+的一年免费体验（针对购买新设备用户）、iCloud 5GB免费存储空间体验。