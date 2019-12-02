内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

美国和加拿大Apple News+免费体验延长至三个月

2019/12/2 16:08:52来源：威锋网作者：Marcus责编：远洋评论：

Apple News+推出至今已经有一段时间，和其他苹果服务一样，新用户可以在正式订阅这项服务之前免费试用一个月。但在最近的「黑五」以及「网络星期一」购物狂欢节期间（11月29日至12月2日），苹果宣布延长美国和加拿大地区用户的免费体验时间，由此前的一个月延长至三个月。在免费订阅体验结束之后，Apple News +将自动续订，在美国为9.99美元/月，在加拿大为12.99美元/月。

苹果在今年三月份推出了Apple News的全新加量升级版Apple News+服务，用户只需每月支付9.99美元，便能阅读超过300款覆盖生活方式、杂志、美食等各类型的付费杂志，甚至包括《洛杉矶时报》《华尔街日报》等传统数字媒体推出的付费内容。

Apple News+于今年三月份在美国、加拿大首发上线24小时之后，便取得了超过20万的订阅成绩，一举超越了Apple News+的前身——杂志订阅服务Texture的巅峰用户数。

算上Apple News+，苹果旗下的多项服务均有一定的免费体验活动，例如游戏订阅服务Apple Arcade、音乐订阅服务Apple Music的一个月体验、Apple TV+的一年免费体验（针对购买新设备用户）、iCloud 5GB免费存储空间体验。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Apple News+

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有