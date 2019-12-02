买下Beat Saber，Facebook在VR耕耘路上继续“撒币”

VR淡出资本市场很久了。

不看好但却舍不得这项技术的人们说，VR现在缺的只是一款「杀手级」应用。在VR沉默的这两年里，一款应用正不知不觉地穿透越来越窄的VR圈子，进入更多人的视野，这就是2018年5月刚刚发布的Beat Saber。

这款「杀手级」音乐节奏游戏，上架不到一年就卖出超过100万份，今年3月已收入2000万美元，是VR史上下载量最高的游戏。即便没有玩过，你可能也在很多地方看到过玩家录制的游戏视频。它的操作门槛很低，玩家只需挥动「光剑」去砍「方块」，VR +音乐的结合新鲜刺激，加上竞技性十足的评分机制，不少人为了它买下了自己第一款VR头显。

当地时间11月27日，Facebook宣布收购Beat Saber背后的游戏工作室Beat Games，纳入自家Oculus Studios，未披露交易金额。这起收购可以看作是Facebook施行VR市场教育、加速VR普及的又一步。从2014年总斥资30亿美元收购Oculus，到2017年扎克伯格宣布要让10亿人用上VR，Facebook现在走到了哪一步？

好游戏「反哺」平台

「（这种成绩）让它成为不仅仅是近年来最成功的VR游戏，还是任何一个平台上最成功的独立游戏。《愤怒的小鸟》在iOS上的成功（一年能有600万美元的收入），让手机成为游戏平台变得『合理』。」The VR Fund顾问Tipatat Chennavasin说。他认为如同《愤怒的小鸟》吸引用户购买iPhone那样，Beat Saber也正在「反哺」VR。

Beat Saber好在哪？它从底层就非常简单，Beat Games联合创始人Jaroslav Beck表示游戏的代码精简得「也许都能在洗衣机上运行」。同时，它的操作逻辑也很简单，玩家在虚拟的灯光秀场上，只需按照方块上的指示方向挥动光剑就能命中得分。

另外，游戏的方块是根据背景音乐的节奏来设计的。「并不是每个玩家都喜欢枪击类游戏，但人们更容易对音乐产生共鸣。」Beat Saber因此还发展出了通过和艺术家合作DLC（游戏附加内容）音乐包来收费的增值模式，同时，玩家也能通过MOD导入自定义歌曲。

Beat Saber成功的另一关键是，开发者懂得如何在社交媒体上传播。早在游戏还没上架之前，团队就已经将试玩视频上传到YouTube上，播放量达到数百万。另外，Beat Saber支持玩家在游戏时录制第三人称画面，这不仅让人们能理解虚拟现实，还能明白自己在里面能怎么玩。

YouTube上Beat Saber录屏|搜索截图

因为以上这些，Facebook在今年9月的Oculus Connect 6上，将Beat Saber树立为开发者们的应用样板。甚至，Oculus还曾以这款游戏作为基准，测试自家VR一体机Quest上的Insight追踪系统，确保头显能够运行游戏的最高模式。将一款甚至影响到自家VR头显设计环节的游戏纳入麾下，Facebook的决定并不让人意外。

继续「赔钱」

收购Beat Games，Facebook表现出来的是「资助」的姿态——工作室将保持独立运营。这家巨头会带来更多宣传、资金和合作上的资源，比如，Beat Games将更容易和顶级艺术家达成合作，为游戏带来更吸引人的DLC。

在VR至今仍处发展早期的阶段，Facebook也一直是以「资助」姿态在探索和培育这个新平台。比如，极客公园（ID: GeekPark）接触到的不少从业者都表示，Facebook在今年F8大会上发布的售价399美元的Quest「就是赔钱在卖」。但所幸，据The Information报道，Quest的初期销量远远超过了Facebook内部的预期。另外，Facebook还在OC6上宣布Oculus Store消费总额已经超过1亿美元，其中在Quest上产生的消费占据20%。

五年前，在Oculus VR发起众筹项目后的第601天，Facebook以30亿美元将其收购。到了被称为「VR元年」的2016年，Facebook推出了PC VR Oculus Rift，售价599美元，最终售出35.5万套，不及预期。2017年，扎克伯格宣布要让10亿人用上VR。一年后，这个目标连1%都达不到。

但内部一直在执行扎克伯格「拿下AR/VR，并加速它们的普及」的号召。2016年年底，Oculus发生重组，内部被拆分成PC VR和移动VR两大部门，随后，Facebook在移动VR上不断加码。2018年，Facebook推出入门级VR一体机Oculus Go。接着，还推出了Quest，并在QC6上为它更新了Oculus Link功能：只要通过USB Type-C连接到PC，Quest就能兼容Rift应用，当PC VR使用。可以看出，Facebook想靠它「走量」以加速市场普及。

「完成了第一篇章」

收购Beat Games，并全力支持旗下的「杀手级」游戏，显然有利于这种「加速」。Oculus内容总监Mike Verdu表示，之所以选择Beat Games，是因为看到了VR +音乐在玩法上的可持续性，以及未来在电竞、社交、健身等方面都有很大的发展空间。Facebook也清楚，只有拥有更多「杀手级」内容才能留住用户。

此前，Facebook还为艺电（EA）旗下的VR游戏Titanfall和Apex Legends提供资金支持，并和卢卡斯影业合作推出传奇IP《星球大战》的互动叙事作品。值得一提的是，后者为Oculus平台独占内容。

据The Information今年7月的独家报道，Facebook也早在VR上悄悄进行内容「圈地」。据两位知情人士透露，Facebook计划拿出10亿美元，收购游戏工作室，并签署知名游戏VR版的独占协议，以此来提振Oculus头显的销量。除了收购Beat Games已被证实之外，报道称Facebook已经完成《刺客信条》和Splinter Cell这两种热门游戏的VR版独家。

除了内容，Facebook还在今年7月透露了正在研究的脑机接口方案，这种方案将为AR/VR打造「不用开口，不用动手」的输入体验。9月，Facebook就宣布了今年在AR/VR领域的第一笔收购——收购EMG手势识别和神经接口公司CTRL-labs。这家公司的技术不仅能够识别用户手势，还能推断他们的意图并转化成动作。另外，Facebook在OC6上还发布了全新VR社交平台Horizon（明年初开始公测），再次强调了它的社交基因。Horizon将取代此前仅支持4人同时在场的Spaces和Rooms。在Horizon里，用户可以到开放场地结交陌生朋友，也可以在特定的封闭房间和朋友相处。可以看出，F8 2017上那张十年路线图上将AR/VR放到了显要位置，Facebook正在从各个方面去推动。

Facebook十年路线图|Facebook

在推出Quest之后，Facebook AR/VR设计部门总监Jon Lax在Twitter上表示：「在推出Quest后，Oculus完成了VR的第一篇章，接下来，好戏才将要开场。」而此次收购Beat Games，Verdu也发出了积极的信号：「Oculus在明年会有更多优质游戏推出，现在只是一个开始。」但Oculus CTO John Carmack似乎已经没耐心等「第二篇章」了，他在上个月接受第三届VR年度大奖的终身成就奖时表示「对VR取得的进步并不满意」，随后宣布离职。