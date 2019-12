Sonos One SL音响中国开卖：支持QQ/网易云音乐，售价1780元

WiFi音响Sonos All in one系列于今年9月在柏林发布的新成员Sonos One SL,今天正式登陆中国,售价为1780元。作为Sonos新一代的入门款产品,One SL在Sonos Play:1的基础上,在操控和流媒体服务上做了升级。

One SL将Play:1的实体按键,改成了触控控制。不仅可以通过Sonos App控制One SL,使用Apple AirPlay 2,Siri等也可以对One SL进行操作。

跟Sonos One一样,一台Sonos One SL既可以单独使用,也可将两只One SL配对,或与同一房间内的Sonos One配对,实现立体声分离。同时,One SL也可作为5.1家庭影院系统的后置环绕声单元,与Sonos Playbar、Playbase或Beam搭配使用。

One SL的外观采用全黑和全白的哑光材质,体积小巧轻便。独特的防潮技术增强了One SL的耐用性,即使在潮湿的环境中也不影响音效表现,在浴室也可以聆听音乐。

在整合流媒体服务的基础上,Sonos升级了Sonos App的搜索功能,进一步提高了跨平台同步搜索、整合收藏的体验界。Sonos One SL支持全球100+流媒体服务,覆盖头部音乐平台如QQ音乐、网易云音乐、Spotify、Apple Music等,和有声内容平台喜马拉雅FM等。无需频繁切换APP,只需使用Sonos App即可一键接入这些流媒体平台。

依托于专业的调音团队,Sonos One SL拥有两个经完美调校的D类放大器,可以匹配音响驱动器和声学结构。One SL配置一个高音扬声器和一个中低音扬声器,使得清晰的高频响应、忠于原声的中频回放以及深沉丰富的低音都得到保证。而均衡器提供的可调节低音和高音控制系统,让消费者可在单个房间或房间群组内匹配合适的音效。

作为全新升级的Sonos入门款音响,One SL也搭载了Sonos独家专利Trueplay调音技术。Trueplay技术可以根据房间布局对音响进行调音,使其在任何音量下听起来都极为出色,告别“皇帝位”的限制,为任何房间智能优化音质。

不论是初次体验智能音响的消费者,还是已经拥有Sonos产品的用户,家里多一台Sonos产品总错不了的。