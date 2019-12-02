2019年2月22日，Model 3首次踏上中国土地，6位消费者成为了中国市场第一批Model 3车主。在交付仪式中，每位车主都得到了一张印有TESLA的卡片，提车时，有位车主拿着卡片显得有些不知所措。在工作人员的引导下，车主用卡片刷了一下车辆B柱，门把手应声弹出。

特斯拉Model 3交付仪式，每位车主得到一张卡片|现场拍摄

解锁车辆这个动作依然存在，但是实体的车钥匙却逐渐消失不见。从单独的个体升级到一张卡片，集成到智能手机，都是其进化的标志。看似意外，实则正常不过，在讲究效率的当下，车钥匙的消亡对用户来说也许正是一种「解脱」。

新体验能带来什么？

在Model 3之前，特斯拉的车钥匙还不是一张卡片。

Model S与Model X的车钥匙是纯黑的汽车造型，放在手掌心上如同模型玩具一般。当然车钥匙里面搭载的传感器能够让车主接近车辆时被感应到，车辆自动解锁。

颜值能打，也足够智能，但它并没有成为特斯拉的下一个选择。在Model 3上，车主想解锁车辆只有两个选择：卡片和手机App。想来原因也很简单，车钥匙再好看也不便携带，而卡片和手机相对来说更容易随时装在身上。

由于智能手机在我们的生活当中占据越来越重要的位置，把它变成车钥匙，也是越来越多车企的选择。

林肯在今年推出一项功能：手机即钥匙（Phone as a key），利用手机不仅可以解锁车辆，还能激活车辆的定位系统以便在停车场轻松找到汽车。在中国，由于许多人出门只带一部手机，将车钥匙功能集成其中甚至成为一种「刚需」。

林肯推出的「手机即钥匙」功能|林肯

早在2016年，搭载YunOS的魅蓝E，就曾与上汽的「互联网汽车」荣威RX5进行互联，魅蓝E可当做RX5的车钥匙对其进行解锁。比亚迪的车载系统DiLink 2.0版本除了能将手机变为车钥匙，还与华为合作计划未来推出NFC车钥匙，手机没电时也能解锁。华为P30系列手机可与奥迪的Connect Key兼容，实物钥匙被完美替代。奔驰、长城、福特、沃尔沃等车企都开始具备相关功能，而像理想、小鹏汽车等新造车更是把「无钥匙」看做一种标配功能。

林肯总裁乔伊·法洛蒂科（Joy Falotico）在接受外媒采访时表示：「（手机即钥匙）是为了让它变得更加轻松，你不必记住钥匙的位置。」

不用记住的事情还有一个。车钥匙的升级也就意味着在车内，你无需再将钥匙插入点火，一个独立的引擎启动按键就可以搞定。消费者汽车研究公司埃德蒙兹（Edmunds）报告称，在2019款车型中，有91%的可用车辆（即365辆中的331辆）具有无钥匙点火功能。其行业分析执行总监杰西卡·考德威尔（Jessica Caldwell）表示，这一趋势显然将会持续下去。

「魔法」技术的两端

同样的情况不止发生在车企，车企们背后的供应商已经开始有所行动了。

本田旗下的纯电动车Honda E将于2020年上市，而其中的标配就是数字钥匙技术。据悉，Honda E将配备大陆集团的智能手机进入解决方案，而这也是大陆集团的数字钥匙技术首次投入批量生产。

同属供应商的博世也在2018年推出一款无钥匙车辆门禁系统，将提升无钥匙进入功能的安全性，据博世介绍，该解决方案的特殊之处在于将博世的技术与存储在智能手机中的虚拟密钥协同工作。安装在汽车上的传感器可以像识别指纹一样安全地识别车主的智能手机，并只为车主打开车门。

博世的「无钥匙进入系统」|网络

可见，供应商们「盯上」了这块市场，纷纷入局以试图分得一块蛋糕。而供应商开始规模化，摆明了把智能手机当做车钥匙正在成为大趋势。

再往高了讲，除了无钥匙进入，该系统也能向他人远程钥匙授权以及个性化车辆设置等用车体验，使汽车共享和车队管理更加方便快捷，在自动驾驶时代也不会落伍。

然而，目前的无钥匙进入系统还有一些不足之处，在地下车库等无信号的场所，数字钥匙该如何运行？

上文提到的NFC钥匙是一种解决方式，同时新技术的出现与发展，能够允许更快的速度、更安全的环境，以及更精准的定位技术存在。

在今年苹果推出的iPhone 11里，就搭载了可以实现「精确定位」的UWB（Ultra Wide Band，超宽频）技术，极客公园（ID：geekpark）曾在《iPhone 11上的精准定位技术，你在汽车上也可以用了》一文中详细介绍到，UWB技术具有系统复杂度低，发射信号功率谱密度低，对信道衰落不敏感，截获能力低，定位精度高等优点，尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入。

恩智浦在近日正式推出代号为「NCJ29D5」的UWB芯片，并宣布与大众联合打造了一辆搭载UWB技术的概念车。UWB的诸多特性决定了它非常适合应用于汽车的无钥匙进入系统，同时这是其他无线技术（如Wi-Fi、蓝牙和GPS）无法比拟的，意味着在信号较差或者无信号场所，UWB也能发挥其应有的作用。

搭载UWB技术的大众概念车| NXP

Navigant Research首席研究分析师Sam Abuelsamid表示：「你将开始看到UWB技术更多用于未来的车辆中，它可以在发送方和接收方之间来回发送更多的消息。」

移动支付正在消灭钱包，而车钥匙的消亡也是必然的趋势，手机绝对可以更好地代替它，但未来不需要手机也许才是更「正常」的事情。