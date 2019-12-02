亚马逊测试廉价仓储服务，满足圣诞购物旺季需求

新浪科技讯北京时间12月2日晚间消息，据国外媒体报道，随着圣诞购物旺季的到来，亚马逊正在调整其庞大的送货网络，以确保客户订单准时送达。为此，该公司正在测试一项新的库存存储服务，以帮助满足假日需求和次日发货承诺，而不会造成仓库过度拥挤或产品缺货。

这项新服务名为“亚马逊存储和补给”（Amazon Storage And Replenition），允许商家在亚马逊的配送点附近存放库存，以便快速补充产品。当前，亚马逊正在加州安大略省（Ontario）测试该服务。此外，亚马逊计划将该计划拓展到全国各地的其他网点。

分析人士称，在花费数十亿美元打造高度自动化的仓库网络（这些仓库使用机器人、传送带和数以千计的工人快速包装和运输产品）后，亚马逊如今却转向了一项绝对是20世纪的创新：廉价的仓库空间。

每逢圣诞购物旺季，亚马逊的仓库容量都面临极大的挑战。亚马逊与在其市场（marketplace）上销售产品的商家共享仓库空间，每到购物旺季，亚马逊都会上调仓储费用，以阻止这些合作伙伴在仓库中堆满过多的产品。但问题是，这会导致商家过度谨慎，以及亚马逊销售额损失的风险。此外，这也会让亚马逊的商家合作伙伴感到沮丧，因为他们需要支付一大笔费用来存放无法销售的产品。

而新推出的这项新服务试图解决上述两个问题：清理昂贵的仓库空间，同时在附近拥有备用库存。分析人士称，这项服务是亚马逊进一步向供应链上游延伸的最新努力，目的是控制从制造产品的工厂到客户家中的商品流动。

通过对物流采取更多的控制，亚马逊认为，公司不会再受到2013年在美国和2015年在英国所面临的配送混乱所造成的代价高昂的影响。