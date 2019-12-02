金山软件：金山云拟发行约5509万股D+系列优先股

【TechWeb】12月2日消息，金山软件发布公告称，于2019年12月2日，金山云集团与某个金山云股东、高级管理人员及中国互联网投资基金(有限合伙)订立购股协议，金山云(作为发行人)同意向中国互联网投资基金投资者发行约5509万股每股票面价值 0.001美元的D+系列优先可转换股份，代价为5000万美元。

假设(i)金山云的所有优先股按1：1之转换比例悉数转换为金山云普通股；及(ii)购股权计划项下的所有股份及僱员持股计划（包括信託契据）项下保留以供发行的所有股份获发行，于完成购股协议项下拟进行交易后，金山云将由中国互联网投资基金投资者拥有约1.8868%，而本公司于金山云的股权将由49.1251%减少至48.1982%。金山云将仍为本公司附属公司。

董事会进一步宣佈，于购股协议完成时或之前，金山云当时的所有股东将订立经重列股东协议，据此，D+系列优先股持有人有权于以下情况下要求金山云购买彼等持有的D+系列优先股：(i)D系列合资格公开发售未于特定期限内完成；(ii)金山云的任何B系列优先股持有人已根据经重列股东协议要求金山云购买其持有的B系列优先股；(iii)金山云的任何C系列优先股持有人已根据经重列股东协议要求金山云购买其持有的C系列优先股；或(iv)金山云的任何D系列优先股持有人已根据经重列股东协议要求金山云购买其持有的D系列优先股。

金山云集团主要从事云技术的研发并提供相关服务。中国互联网投资基金投资者为于中国注册成立的有限合伙，主要从事互联网领域的股权投资。就董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，中国互联网投资基金投资者及其最终实益拥有人均为独立于本公司及其关连人士的第三方。