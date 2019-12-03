路透社：美法院驳回苹果撤销MacBook蝶式键盘集体诉讼的要求

IT之家12月3日消息 据路透社报道，美国联邦法官本周驳回了苹果公司针对其故障蝶形键盘撤销集体诉讼的要求，这意味着该项诉讼将继续进行。

申诉人认为，苹果知道并掩盖了其为2015年及以后的MacBook机型加入容易出现故障的键盘的事实，并且其维修计划不能作为有效的解决方法，因为更换的蝶形键盘也会出现故障。圣何塞地区法官爱德华·达维拉（Edward Davila）表示，苹果公司必须面对有关维修计划不足的说法，否则必须赔偿客户的维修费用。

该诉讼涉及购买了2015年MacBook或更高版本以及2016年MacBook Pro或更高版本的用户，其中包括采用蝶形键盘的所有MacBook产品。为此苹果已经接受了调查，许多关于蝶形键盘易受灰尘和其他小颗粒影响的投诉也很多。

苹果启动了一项维修计划，该计划涵盖了所有具有蝶形键盘的MacBook，‌MacBook Pro‌和MacBook Air机型，但是目前，所有键盘替代品均为蝶形键盘。苹果已经尝试过多次修改蝶形键盘以使其更耐用，但最终仍然容易出现故障。

苹果在最近发布的16英寸MacBook Pro中取消了蝶形键盘设计并恢复为更可靠的剪刀式键盘设计，不过现有的较新的MacBook中也只有16寸版本MacBook采用了剪刀式键盘，较旧的型号仍在使用蝶形键盘。