苹果微软引领2019年美股反弹，分析师押注继续跑赢大盘

媒体报道，苹果(264.16, -3.09, -1.16%)和微软(149.55,-1.83, -1.21%)在2019年引领美股市场的反弹。两家公司今年的市值总计达到了8190亿美元，令道琼斯(27783.0391, -268.37, -0.96%)工业平均指数创下历史新高。

上周的数据显示，如果从道琼斯指数中剔除这些涨幅，该股指将比当前水平低近1100点。

Oppenheimer的技术分析主管Ari Wald押注，这两家公司都将继续跑赢大盘。

Wald周一表示：“我们确实认为两家公司能够继续领涨，而且对于这两家公司没有任何偏好。我们确实从上升的市场中看到了自上而下的顺风，市场得到了相对强大的技术板块的支持。”该机构还认为，牛市将一直持续到2020年。

“相对于2012年的市场，我们认为苹果公司近期涨势是一个突破，这预示着苹果将继续引领市场，” Wald表示，“苹果还突破了其2018年峰值的阻力位，因此我们认为该股还将呈上升趋势，没有迹象表明股价已达到顶峰。”

洛克菲勒资本管理公司（Rockefeller Capital Management）董事总经理Michael Bapis表示，这些股票适合长线持有。

“技术现在正在蓬勃发展。我认为我们正处于30-50年的技术繁荣期，这在接下来的500年中将永远不会再见到，所以我们应该关注这两家收益和利润增长前景都非常非常好的公司。他们不仅领导着技术行业，而且领导着市场，这是我喜欢的一点。”Bapis表示。

苹果和微软今年分别上涨了70%和49%，而XLK科技股ETF上涨了42%。科技板块是今年表现最佳的标准普尔500指数板块。