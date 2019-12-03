Twitter将更新其全球隐私政策：让用户知道广告主收到哪些数据

北京时间12月3日早间消息，Twitter周一表示，该公司正在更新其全球隐私政策，让用户更好地了解广告主可能收到哪些数据，该公司还将启动一个网站以澄清其数据保护工作。

此次政策更新将于2020年1月1日生效，将符合《加州消费者隐私法》（CCPA）。

加州法律要求大型企业针对用户的个人信息提高消费者的透明度，并提供其个人信息的控制权。例如，消费者有权要求删除其数据，并选择不将其数据出售给第三方。

在Facebook“剑桥分析”丑闻曝光后，包括Facebook和谷歌在内的社交媒体公司在数据隐私方面遭遇广泛审查。该丑闻未经用户同意就收集了数千万人的个人数据。

Twitter周一还宣布，它将把先前与爱尔兰都柏林的Twitter International Company签约的美国和欧盟以外的用户帐户，都转移到总部位于旧金山的Twitter Inc.。

该公司表示，此举将使其能够灵活地针对这些用户一起测试不同的设置和控件，例如附加的选择加入或选择退出隐私首选项，而这可能会受到欧洲具有里程碑意义的通用数据保护条例（GDPR）的限制。

Twitter的数据保护负责人达米恩·基兰（Damien Kieran）在电话采访中说：“我们希望能够在不立即违反GDPR规定的情况下进行试验。”

他补充道：“我们的目标是从这些试验中学习，然后向世界各地的人们提供相同的体验。”

该公司表示，它已经在过去两年加强了跟数据和安全问题有关的沟通。他们还在周一的博客文章中强调说，该公司正在努力升级系统并将隐私权纳入新产品中。

今年10月，Twitter宣布发现用于双重身份验证的电话号码和电子邮件地址可能无意中被用于广告目的。

Twitter的新隐私站点被称为“Twitter隐私中心”，目的是展示该公司数据保护工作，还将为用户提供另一种访问和下载其数据的途径。

包括Twitter在内的各大互联网公司最近都在CCPA生效之前表明了立场。微软上个月表示将遵守美国的法律。谷歌则告诉客户，为了遵守CCPA，该公司将允许网站和应用使用其广告工具屏蔽个性化广告。