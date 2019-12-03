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担心世界人民“剁手”物流跟不上：亚马逊测试廉价仓储服务

2019/12/3 8:01:17来源：网易科技作者：辰辰责编：微尘评论：

据国外媒体报道，为了在火爆的购物旺季将订单商品及时送达客户手中，亚马逊对其庞大的配送网络进行微调，公司正在测试一项新的库存存储服务，以满足假日购物需求暴涨和“次日达”的发货承诺，同时又不会造成仓库过度拥挤或商品缺货。

据相关文件显示，这项名为“亚马逊仓储与补给”的新服务能够让商家在更接近亚马逊送货业务的地方建立廉价库存，从而可以快速补货。文件显示，亚马逊正在距离其最近配送中心设施约20英里的加州安大略试行这一项目，并计划将该项目推广到全美各地。

该公司已经斥资数十亿美元，建立了一个由高度自动化仓库组成的复杂网络，使用机器人、传送带和数千人来快速打包和运输产品。如今，该公司正转向建立廉价仓储。

亚马逊在假日购物季期间面临着投递压力。亚马逊与第三方卖家共享仓库空间，而且已经提高了旺季仓储费，以阻止合作伙伴备货太多。但是一旦商品售完，亚马逊就会无法继续销售。而亚马逊推出的新服务试图解决两个问题：对配送中心的商品进行清理，同时在附近设置备用库存。

纽约电子商务研究公司创始人Juozas Kaziukenas表示：“亚马逊正在努力寻找一种物流服务，让商家愿意为其买单，不会在设施内堆满无人问津的商品。”“此前许多卖家在这方面缺乏经验，因此损失了大笔费用。”

这项服务是亚马逊进一步向供应链上游延伸的最新举措，目的是控制产品从工厂到消费者家中的物流体系，并降低配送和仓储成本。

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关键词：亚马逊物流黑五

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