研究：硅谷六巨头10年避税逾千亿美元

北京时间3日消息，一项最新研究指出，硅谷六大科技巨头过去10年的“税收缺口”总计超过1000亿美元。

Fair Tax Mark是一家为企业提供良好税收行为认证的英国机构。该机构评估了2010至2019年间Facebook、苹果、亚马逊、奈飞（Netflix）、谷歌和微软的全球纳税情况，并将这六家公司称为“硅谷六巨头”。

周一公布的这份研究报告分析了这些公司的10-K文件，研究了他们的税收准备金——即企业在财务报告中预留的纳税金额，并将其与实际缴纳的税款（也就是现金税）进行了比较。研究人员发现，过去十年里，硅谷六巨头的税收准备金与他们实际缴纳的税款之间的差距达到1002亿美元。

报告指出，对大公司的纳税审查往往只关注税收准备金，而这并不总是政府实际收到的税款金额。报告还声称，（这些企业的）利润继续被“转移到避税天堂，特别是百慕大、爱尔兰、卢森堡和荷兰”。

研究人员表示，大部分纳税缺口“几乎都来自美国以外地区”，因为国外的税务开支仅占这些公司过去10年海外利润的8.4%。

Fair Tax Mark首席执行官保罗·莫纳汉（Paul Monaghan）表示，这些公司的账目与他们的实际缴纳税款之间存在巨大差异，“这些企业实际缴纳的税款比其账户中报告的少1000亿美元。”

报告指出，亚马逊是这六家公司中最严重的违规者，这家电商巨头自2010年以来缴纳了34亿美元的所得税。Fair Tax Mark指出，过去十年，该公司缴纳的现金税仅相当于其利润的12.7%。但在调查所涵盖的年份中，有七年美国的公司税为35%。直到2017年底，美国总统特朗普才将公司税率从35%下调至21%。

报告称：“该公司正在全球范围内扩大其市场主导地位，而其背后的收入基本上是免税的，可能会不公平地影响到采取更负责任做法的当地企业。”

2018年，亚马逊的营收达到2329亿美元，市值约为8920亿美元。在一份电邮声明中，亚马逊的一名发言人表示，Fair Tax Mar报告中的说法是错误的。

该公司表示：“亚马逊约占全球零售业的1%，我们在自己运营的所有市场都有着更大的竞争对手，公司2010-2018年利润的有效税率为24%。”

Fair Tax Mark的报告显示，Facebook过去10年的“税收缺口”位居第二，仅次于亚马逊。研究人员表示，该公司缴纳的现金税仅占其过去十年利润的10.2%，这也是“硅谷六巨头”中最低的比例。Fair Tax Mar指出，Facebook在海外的纳税也是六家公司中最低的，仅占其海外利润的5%。

谷歌的“税收缺口”排名第三，报告称其过去10年的纳税总额相当于利润的15.8%，而海外纳税率只有7.1%。

奈飞排名第四，过去10年纳税率为15.8%；苹果第五，纳税率为17.1%；微软第六，纳税率为16.8%。