华为海洋许剑涛：海底光缆长度可绕地球35圈，单波速率朝1T方向发展

12月3日消息 近日，在由APC协会和亨通集团联合主办的“2019年全球光纤光缆大会”上，华为海洋网络有限公司助理副总裁许剑涛发表了“全球海底光缆市场洞察及发展趋势”的主题演讲。

许剑涛指出，据统计，现阶段互联网用户数的年复合增长率超过了22%，与此同时每个用户的带宽用量年复合增长率达到了20%，总带宽使用量的年复合增长率超过50%。伴随着5G商用、4K/8K视频、数据中心、云计算服务、物联网、大数据等行业的蓬勃发展，全球正处于数字化变革浪潮中，带宽需求将日益增长。

在全球信息化高速发展的今天，海底光缆承载着98%的国际带宽，许剑涛表示，自1990年以来，全球累计投资超过500亿美元铺设海缆，总长度超过140万公里，可绕地球35圈。此外，在过去5年，带宽使用量每年增长40%。

许剑涛表示，当前海缆行业蓬勃发展，呈现大基数，高增速的发展态势。根据知名市场调研机构TeleGeography最新发布的市场报告显示，预计到2021年，国际带宽使用量将超过2500Tbps，新建海缆项目年投资额约为25亿美元，新建海缆项目每年总长度约为10.4万公里。另外，新建海缆项目更多的趋向于长距离项目。

呈现三大发展趋势

在业务带宽需求不断增长的趋势之下，许剑涛表示：“从技术层面看，海缆呈现三大发展趋势。”

第一，从海缆系统层面来看，其一，过去十年海底光缆最大的诉求是容量更大，追求最高单波速率以及最大的单纤对容量，目前单波速率能达到200G以上，单纤对容量能够达到25.6T，未来单波速率会朝着400G，1T方向发展；其二，纤对数更多，随着带宽需求的不断增长，海缆系统的纤对数从2对发展到了现在的16对，未来将朝着32纤对，64纤对发展；其三，传输距离更长，以跨太平洋海缆为例，目前海缆传输距离能够达到1,6000公里；其四，网络更灵活，海缆系统从最早期的点对点传输发展到了现如今能够基于WSS器件的波长可调谐OADM水下分支器传输。

第二，从海缆层面，其一，在纤对数更多的背景下，成缆工艺需要改进，在原有海缆结构上，增加纤对数的同时需要保证传输信号质量；其二，工作电压增高，有中继海缆的电压将从15kV提高到20kV，对绝缘可靠性提出全新要求，需要对绝缘材料、挤塑工艺、绝缘层厚度进行革新；其三，成本与产能优化，一方面基于现有流程进行工艺改造，另一方面通过技术革新带来全流程变革。许剑涛强调：“未来在海缆层面需要兼顾3项主要指标，推动海缆技术演进。”

第三，在光纤层面，许剑涛表示，过去海底光缆都是使用混合光纤链路，需要做色散和色散斜率管理，出现相干传输技术之后，单模光纤越来越多的应用到海缆网络中。面向近期的发展趋势，许剑涛指出海底光缆对单模光纤的需求是更低衰减，更大有效面积，而面向未来光纤的发展趋势将会是朝着多纤对单模光纤发展，包括多芯光纤和少模光纤。