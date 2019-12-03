站在微波炉前安全吗？密封部分完好就不会泄漏辐射

北京时间12月3日消息，据美国生活科学网站报道，几十年以来，微波炉是家庭厨房的主要厨具之一，可以在短短几分钟内将冰冻蔬菜和包装肉食迅速加热，但当人们站在微波炉旁加热食物时，可能会考虑一个问题：站在微波炉旁是否安全？微波炉工作状态下是否会逸出辐射，对人体构成潜在伤害？

你真的需要担心吗？简单地说，不必太在意。微波辐射造成的人体伤害非常罕见，然而，当人们使用微波炉时，可以采取一些预防措施保证自己的安全。

微波炉的工作原理是基于一种电磁辐射，也可以说是一种空间移动的能量波，电磁辐射有多种形式，其中包括：无线电波、可见光、X射线和伽马射线。

微波和无线电波一样，是一种“非电离辐射”，意味着它们没有足够的能量将电子从原子中轰击出来，目前还不清楚微波是否会损害细胞内的DNA。相比之下，X射线和伽玛射线被归类为“电离辐射”，它们具有充足的能量，可以从原子中将电子移除，并破坏细胞和DNA。

尽管微波对人体健康的危害不像X射线那么大，但这并不意味着它们没有风险，微波通过使水分子振动来加热食物，从而产生热量，从理论上讲，微波可以像加热食物一样加热人体组织，但将微波炉调至较高温度时，微波会导致人体烧伤和白内障，这种类型的伤害非常罕见，通常发生在人体暴露在大量辐射之下，辐射通过微波炉烤箱开口处泄漏出来，例如：微波炉密封处的缝隙。

FDA之前考虑过微波炉辐射泄漏问题，曾要求微波炉制造商采取避免辐射泄漏的设计，例如：FDA要求微波炉具有两个联锁系统，当微波炉门打开时，联锁系统会自停止微波生成，同时，还要求微波炉有一个监控系统，如果其中一个联锁系统出现问题，设备就会停止运行。

因此，除非微波炉烤箱的门铰链、门锁或者密封条遭受损坏，否则人们不必担心多余的微波会从烤箱中泄露出来。

尽管如此，FDA仍建议人们需要仔细检查微波炉，如果微波炉门未正确关闭，或者炉门出现弯曲变形等其他损坏，就不要使用它。同时，该部门还提供一项预防措施，建议人们在微波炉工作状态下不要长时间倚靠微波炉。

就微波炉造成的人体伤害而言，最常见的受伤方式是接触微波炉内热容器或者过热食物导致的烫伤，FDA建议人们在使用微波炉加热食物和饮料时采取常识性预防措施。

同时，FDA还警告称，当人们使用微波炉加热杯子中的水时，温度可能会“过热”，意味着水温超过了沸点。当这种情况发生时，水看上去并未沸腾，只是对水产生轻微扰动，当人们接触或者拿起加热后的杯子时，就会导致沸腾的水喷发，极可能导致皮肤灼伤或者烫伤，尤其是脸部和手部，为了防止过热的水形成，建议人们参照微波炉说明书，使用微波炉加热水不要超过建议时间范围。事实上，在使用微波炉的时候，阅读与遵循微波炉说明书是不错的主意。