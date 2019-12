那只坐拥百万粉丝的网红猫Lil Bub去世了

IT之家12月3日消息 据外媒The Verge报道,网红猫Lil Bub为数百万粉丝带来欢乐,不过不幸的是这只可爱的小猫在周一离世了。它的主人Mike Bridavsky也在社交媒体上正式宣布了它去世的消息以纪念它的一生以及对动物福利和对特殊需要宠物的研究的影响。

Lil Bub出生后便患有严重且罕见的骨骼变形,遗传突变也带给它独特的外形。这只8岁大的小猫就如同长不大一样,它没有牙,也因此它只能张着嘴并把舌头露在外面。这只基因特殊的小猫也成为了基因研究人员的最佳伙伴,通过它研究人员可以更好地了解基因突变。Lil Bub的主人已通过与ASPCA等组织的合作为需要帮助的动物募集了70万美元。

Lil Bub也许是有史以来互联网上最有名的猫咪之一,也是首批走红的“网红”宠物之一。除了在社交媒体上拥有数百万名粉丝外,它还曾出演一部称为《Lil Bub & Friendz》的记录片,甚至还曾与Snoop Dogg一起出现在《Meow the Jewels》猫混音专辑中,它还有自己发行的专辑《Science & Magic: A Soundtrack to the Universe》。

在Lil Bub只有两个月大时它的第一张照片便被放在Tumblr上了,不久之后还登上了Reddit首页并因此广受欢迎,它的主人Mike Bridavsky也因此开始通过设计制作Lil Bub周边商品来筹款。Bridavsky表示,自己已将以募集的款项及其收益捐赠给了动物救援组织和收养中心。在给Lil Bub的临别信中Bridavsky写道:“我永远感到荣幸和谦卑,因为你选择了我作为你的主人。希望Lil Bub可以常出现在所有人的梦中。GOOD JOB BUB。”