vivo X30三大拍照功能曝光：60倍变焦+50mm人像+人眼追焦

IT之家12月3日消息 继vivo官方早前正式放出有关vivo X30支持NSA/SA双模5G及三个全新配色后，vivo官方再度发布新款vivo X30的三支拍照功能视频。

从目前官方释放出的产品外观图来看，vivo X30将会采用新的4个镜头模组的组合，同时会搭载目前业界最长的60超级变焦功能。从目前官方公开的拍照功能视频则展示了包括50mm专业人像、人眼追焦功能两个人像拍摄方向的核心功能点，基本可以断定vivo X30将会主打长焦以及人像拍摄。

至于要实现vivo X30所拥有的60倍超级变焦功能，最重要的便是X30所采用的长焦镜头。再加上已有的超广角镜头，新款vivo X30新品的等效变焦范围可实现从16mm到1620mm的跨越。

说到手机用的超广角镜头，vivo从X23开始率先为手机加入了超广角镜头。这次vivo X30加入了60倍超级变焦功能，未来也将有越来越多的手机采用高变焦量级的手机镜头方案。

值得注意的是，除了60超级变焦外vivo X30还采用了全新的潜望式镜头。目前来看要想在小小的机身内想要实现超长变焦，潜望式镜头必不可少。无论是人像、风景或者特写静物拍摄，长焦镜头都有着极强的空间感，让被摄内容更加突出。

另外在vivo官方发布的功能视频中还暗藏着vivo X30在人像拍照方面的升级信息：50mm专业人像也让人联想到摄影中最经典的50mm人像定焦镜头。50mm焦段之所以经典，不仅仅是因为其视角更接近人眼，更是因为在历史上，像马格南图片社的创始人亨利·卡蒂埃·布列松和著名摄影师马克·吕布等无数的摄影大师都用50mm镜头留下过许多经典的人像作品。

同时vivo X30还加入了人眼追焦这类专业功能，其应用原理与通过提高刷新率，实现实时人像对焦类似。在很多拍摄场景中，这种实时对焦能够大幅度的提高拍摄的成功率，对于手机摄影来讲是非常实用和高效的。

从目前所掌握的信息来看，新款vivo X30所采用的的4摄方案中的那枚50mm人像镜头将会是独立的，结合之前vivo在人像算法的上的研发爆料，vivo X30的人像拍摄体验及样张效果同样值得期待。

全新vivo X30系列手机将于本月正式发布，敬请期待。