聚焦5G时代新生态：OPPO将于12月10日举办未来科技大会

IT之家12月3日消息OPPO官方今日宣布将于12月10日在深圳举办OPPO未来科技大会（OPPO INNO DAY 2019）。本次大会以“融合·无界”为主题，面向5G时代与全行业共同聚焦前沿技术、服务与生态的全面“融合”。

▲邀请函

OPPO未来科技大会KV与活动邀请函主画面由绿色与黑色组成，突出本次活动主题“融合·无界”，这也暗示OPPO将在此次大会透露最新“黑科技”或神秘的“战略升级”。

去年OPPO曾成功举办OPPO科技展，面向企业内部展示其科研实力、创新成果及各领域技术突破，并通过行业内、外深度交流，挖掘移动终端的更多发展可能。本届未来科技大会是科技展的进一步升级，面向全球媒体、分析师与行业伙伴等广泛受众，基于5G、AR、物联网等技术领域，呈现OPPO对于个人未来科技与产业生态发展的最新洞察与探索成果，并与行业伙伴展开深入交流、探索未来技术发展愿景。

值得注意的是2019年OPPO CEO陈明永曾在年会上表示，OPPO将朝着5G+‘万物互融’时代进发，致力成为新通信时代的探索者以及引领者。由此可见OPPO将利用本次大会展示在5G、AR、物联网等手机领域领域的布局战略与成果展示，同时本次大会将邀请多位行业专家、合作伙伴、意见领袖出席，大家将会共同探讨与展望未来5G时代科技生活。