内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓新闻

聚焦5G时代新生态：OPPO将于12月10日举办未来科技大会

2019/12/3 10:59:43来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月3日消息OPPO官方今日宣布将于12月10日在深圳举办OPPO未来科技大会（OPPO INNO DAY 2019）。本次大会以“融合·无界”为主题，面向5G时代与全行业共同聚焦前沿技术、服务与生态的全面“融合”。

▲邀请函

OPPO未来科技大会KV与活动邀请函主画面由绿色与黑色组成，突出本次活动主题“融合·无界”，这也暗示OPPO将在此次大会透露最新“黑科技”或神秘的“战略升级”。

去年OPPO曾成功举办OPPO科技展，面向企业内部展示其科研实力、创新成果及各领域技术突破，并通过行业内、外深度交流，挖掘移动终端的更多发展可能。本届未来科技大会是科技展的进一步升级，面向全球媒体、分析师与行业伙伴等广泛受众，基于5G、AR、物联网等技术领域，呈现OPPO对于个人未来科技与产业生态发展的最新洞察与探索成果，并与行业伙伴展开深入交流、探索未来技术发展愿景。

值得注意的是2019年OPPO CEO陈明永曾在年会上表示，OPPO将朝着5G+‘万物互融’时代进发，致力成为新通信时代的探索者以及引领者。由此可见OPPO将利用本次大会展示在5G、AR、物联网等手机领域领域的布局战略与成果展示，同时本次大会将邀请多位行业专家、合作伙伴、意见领袖出席，大家将会共同探讨与展望未来5G时代科技生活。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有