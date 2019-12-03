为何苹果iPad和MacBook Pro如此钟爱Mini LED？

传言采用Mini LED屏幕的iPad、MacBook已经在苹果内部运行长达数个月时间，将Mini LED推向量产线不过是时间问题。著名分析师郭明錤对Mini LED量产时间线划定在了2020年末，苹果明年至少有6款产品将使用到传说中的Mini LED屏。

六款产品分别包括2020年第三季度推出的高端iPad Pro系列，以及2020年第四季度推出的16英寸MacBook Pro系列，郭明錤认为Mini LED屏幕是苹果中等屏幕尺寸产品的关键差异化技术，只要大于iPhone屏幕的设备，在未来就会考虑使用Mini LED屏。因此在未来2、3年内，苹果将会连续发布数款Mini LED屏幕的硬件。

虽然在原理上，Mini LED背光与LED没有本质区别，仍然是一种背光技术。但由于单个LED光源尺寸大幅缩小，从3mm×3mm压缩到0.125mm×0.225mm，从而可以实现更多动态分区，也轻易能获得比传统LED背光液晶显示器更高的对比度，甚至可以做到苹果Pro Display XDR的2倍，HDR显示下对比度达到1,000,000 :1，如果依靠动态调节技术，还可以提高到100,000,000:1，完全秒杀苹果自家的Pro Display XDR。

更难能可贵的是，由于Mini LED背光更小巧，能够配合显示屏共同弯曲。也就是说如果有必要，iPad Pro和MacBook Pro也能够与iPhone类似，通过屏幕边缘折叠获得更理想的窄边框设计。

那么问题来了，时下流行的OLED屏幕也能实现相似的效果，并且苹果已经开始在Apple Watch Series 5上布局LTPO屏幕，力求更好的性能和省电技术。苹果为何仍然坚持在大屏幕产品上先推出Mini LED产品线？

答案是Mini LED真的可以很便宜。由于Mini LED背光驱动方式沿用了LED背光的Driver IC芯片驱动，电视、显示器制造商可利用现有生产线制造Mini LED背光，以a-Si TFT驱动（Amorphous silicon thin-film-transistor，非晶矽薄膜场效应晶体管）为例，在一块Mini LED非晶硅玻璃基板上，每一颗Mini LED边上有独立驱动电路，调光响应速度更快，控制精度更高，能大幅度提升动态分区背光响应的速度和精确每一个分区亮度，还能削减背光模块的厚度。

这套方案成熟、有效且廉价，有意思的是a-Si TFT已经确认未来将会被LTPS、IGZO所替代，而LTPS的未来，才是在苹果推动下开始大规模量产的LTPO。

其它性能指标方面，Mini LED背光与LED背光差异不大，反应速度维持在毫米级（最快1ms左右），寿命差别不大，耗电量低于后者。基本上来说，Mini LED更像是LED背光技术背景下的进阶产物，成熟可靠，并且成本低于OLED和Micro LED，它可以让HDR显示实现更为简单，从而帮助苹果能在传统LCD到OLED之间形成理想过度。

毕竟，任何一代iPad Pro和MacBook Pro最终也仍然需要向成本低头和高利润，看看万年几乎不变的外观我们就已经知道了。