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马斯克：特斯拉Cybertruck拥有难以置信的空气动力学性能

2019/12/3 13:08:20来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月3日消息 据CNET报道，特斯拉早前正式发布新款Cybertruck电动皮卡，而关于这款皮卡还有更多值得关注的信息等待挖掘。不过马斯克近日在推特上表示：“Cybertruck拥有令人难以置信的空气动力学性能。尽管有着赛博朋克的外观，但在研发人员的努力之下，其阻力系数已降到仅为0.30”。

相比之下，此前菲亚特-克莱斯勒（FCA）宣称其研发的2019款Ram 1500车型才拥有最强的空气动力学设计，然而其风阻系数仍然为0.357。同时官方还为该车将加入了主动式格栅百叶窗、可移动的前挡风板、以及改进后的空气悬架系统等配置。

马斯克现“礼貌”地赞扬了FCA的车型，然后便开始赞扬自家的Cybertruck的空气动力学设计。分层的流体能够在车身表面畅通无阻，从而有效地降低了风阻系数，这要归功于特斯拉电动皮卡平整的腹部。

相比之下，常规卡车的车身“极不规则”，转向部件、驱动轴、纵梁、以及数不清的其它部件，都会在行驶过程中产生不希望产生的空气阻力。

马斯克表示特斯拉Cybertruck所拥有的坚硬的汽车边缘也可以帮助Cybertruck改善空气动力学性能。在轿车领域，特斯拉Model 3的阻力系数为0.23。在SUV领域，特斯拉公司也设法将Model X的风阻系数做到最低。同时有相关的油管频道通过演示证实，当特斯拉Cybertruck以88 mph（约140公里/小时）的速度行驶时，其风阻系数可低至0.30，与特斯拉官方宣称的数值一致。


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关键词：特斯拉Cybertruck埃隆·马斯克

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