胡锡进：华为把李洪元事件当成纯法律官司，输了“情”

今天《环球时报》总编辑胡锡进在微博就华为前员工事件再发声。

胡锡进认为，华为把李洪元事件当成了纯法律官司，从法律角度看无懈可击，但没有对公众的情绪进行有温度的回应，他称华为输了“情”。

12月1日胡锡进就曾在微博针对此事发声，称我支持这件事情以更加公平、合理而且有温度的方式彻底解决。与此同时，不主张将这件事情过度上纲上线，用它来对整个华为公司进行道义上的否定，那样做不够理性和实事求是。

华为官方昨晚给出声明，称支持前员工李洪元用法律维权。

以下为胡锡进微博全文：