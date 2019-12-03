开源彻底改变了世界，但需要关注这5件事

“开源软件彻底改变了公司的运作方式，但是像AWS这样的云软件使开源软件公司更难赚钱。当你可以获得基于开源软件的云服务时，那么就不用再为该开源软件的公司支付相关服务费用。”

techrepublic专栏作家 Tom Merritt 指出了这个观点，他认为云厂商正在压缩开源商业化公司的重要收益空间，使它们连提供服务（比如技术支持）赚钱的模式都难以维持。

Tom认为在这个过程中有 5件关于云和开源的事项需要注意：