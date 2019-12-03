开源彻底改变了世界，但需要关注这5件事

“开源软件彻底改变了公司的运作方式，但是像AWS这样的云软件使开源软件公司更难赚钱。当你可以获得基于开源软件的云服务时，那么就不用再为该开源软件的公司支付相关服务费用。”
techrepublic专栏作家 Tom Merritt 指出了这个观点，他认为云厂商正在压缩开源商业化公司的重要收益空间，使它们连提供服务（比如技术支持）赚钱的模式都难以维持。
Tom认为在这个过程中有 5件关于云和开源的事项需要注意：
开源许可证旨在防止代码被锁定。开源许可证建立在这样一个思想之上：如果使用开源代码，就不能对其进行专有化，这是为了确保公司与希望使用该代码的其他所有人共享该代码的工作。
提供支持模式行不通。尽管红帽通过支持产品成功建立了业务，但现在主流模式是提供运行开源软件的云服务，这样的营利也更加可观，但问题是 AWS、Google Cloud与 Microsoft Azure目前已经瓜分了这块业务。
开源许可证约束不到云服务。云服务不会使用开放源代码创建新项目，而只是将其作为服务的一部分为客户实施。这并不违反许可，因为确实可以使用开源软件来建立业务。
一些开源软件提供商正在寻求专有许可证。 MongoDB 创建了服务器端公共许可证（Server Side Public License，SSPL），该许可证要求托管MongoDB实例的云厂商要么获取商业许可证要么向社区开放其服务源码。实际上，Redis Labs 已经修改了某些模块的许可证，新许可限制了可以使用它们构建哪种类型的应用。
专有将导致分叉。 XFree86被 X.Org替代，OpenOffice被LibreOffice替代。Redis更改许可证之后，受限制的模块也已经新启动了项目：GoodFORM。