网易探探加码社交投入，多场景社交能否成下一增长点

今年以来，受人口红利消失以及短视频崛起的影响，社交应用呈井喷发展之势。继微博即将结束内测社交新品“绿洲”之后，近日网易和探探均推出社交新品，社交这一赛道从来不缺选手。

其中，网易上线的音频社交新品“声波”主打陌生人语音社交，探探上线的社交新品“牵手恋爱”则主打实名制婚恋，主攻婚恋末端市场。

随着游戏、动漫等的火热，以及AI、5G技术的发展，以音视频、游戏为主导的多场景社交产品逐渐成为热点。业内认为，网易等巨头纷纷入局，意味着传统的社交应用正在向多场景社交应用转型，多场景社交将为平台商业变现提供更多可能，或将成为下一增长点。

网易探索语音交友，探探试水会员制婚恋社交

“2019年以来，移动互联网总体的用户增长放缓、时长增速也出现滑落，市场大环境早已从增量竞争全面过渡到存量竞争，多家平台开始试水社交领域。”业内人士表示。

在各大巨头相继布局，社交领域竞争更加激烈的情况下，网易和探探也于近日上线了全新的社交产品。网易上线的一款陌生人社交软件“声波”，与目前市场上的热门社交软件不同，采用的是多人纯语聊+观众的模式，目前仅支持在OPPO安卓应用商店下载；用户在完成登录后即可选择进入不同的语音房间进行互动社交。

声波现处于测试阶段，主要功能可以归为三类；一、用户可加入或自建多人语聊房。二、用户可向语音房主礼物打赏。三、私人空间、匿名聊天。

在安卓应用商店的介绍中，“多人语聊房”功能多次被提及，因垂直领域的不同，延伸出的玩法众多，如多人聊天+游戏互动、多人聊天+赛事直播等、多人聊天+实时K歌等。

从记者的体验来看，声波的创新主要体现在用户交互的介质方面，从之前主流的文字、图片，延伸至声音，但在功能与特色上还需加入新的元素和变化。

同一时间，靠社交应用起家的探探也上线了新的社交软件“牵手恋爱”，主打实名制婚恋交友。目前仅支持小米、OPPO和VIVO应用商店下载。

据悉，“牵手恋爱”采用实名制注册，用户需上传真实头像与身份，注册成功后，即可在用户首页查看对方的真实姓名、职业、学历、收入等内容。

这款软件首页分为“推荐”与“精选”两种页面，下方为相同的四个功能区，“推荐”、“消息”、“约会”、“我”。推荐页面上，采用阶梯式门槛，想要获得更高匹配机会，需付费成为VIP用户。除此之外，VIP用户可以对目标人群进行高级筛选，如“学历”、“房产”、“身高”等。

而精选页面上，推荐好友全部经过平台“红娘”认证，如工作稳定性更高以及“有车有房“等财富象征。在其页面上，用户将拥有快速的匹配率以及更多的曝光量。

区别于探探，“牵手恋爱”的会员费用较高，分为60元/月、138元/3个月、388元/12个月三种档位。红娘精选服务的价格为998元/月或1998元/3个月。

从记者调查情况来看，不少下载用户仍持观望态度，“探探上都是乱约的”存在于许多受访者印象中，“新软件聊天打发时间还可以，如果是通过付费走向婚恋末端市场，步子迈得还是太大了。”一位会员用户体验后对记者感叹。

多场景社交崛起，为平台商业变现提供更多可能

目前，微信、微博、QQ依旧为主流的移动社交平台，占据着极大的市场份额。但这些社交软件均上线超八年，业内普遍认为，移动社交已出现疲软，或迎来新的拐点。

新浪最新的财报显示，微博虽占据主要营收但其在月活用户及广告收入方面压力倍增。三季度，广告和营销收入4.12亿美元，同比增长1%；2019年9月的月活用户同比净增5100万至4.97亿，较2018年三季度同比净增7000万增速放缓。

腾讯亦然，10月，QuestMobile发布的《2019中国移动互联网秋季大报告》数据显示，相比6月的半年报告榜单，微信、QQ月活用户均有不同程度的下跌，同比下降了0.48%和1.08%。

头部社交平台为了寻求新的增长点，纷纷推出新的产品。例如，微博出品时尚社交软件“绿洲”，新浪上线3D时尚社交App“ADA社区”，腾讯低调孵化视频社交“猫呼”和真人语音直播交友“回音”。

此前艾媒分析师曾对记者表示，对于社交社区类产品，其往纯社交产品的突破难度较高。在此背景下，随着AI、5G等新技术的驱动，社交产品结合新场景成为一大趋势。QuestMobile数据显示，由社交带来的视频、新闻资讯和移动电商等领域的攀升非常明显，并且因为“社交+裂变”导致用户黏性增强、用户变现路径缩短、变现通路变宽，“社交”深度融合各类场景提升变现的时代已经开启。

据记者不完全统计，截止目前，2019年国内共上线15款社交产品，无论是上文提到的声波、牵手恋爱以及绿洲、猫呼等，全部为“社交+多场景”的延伸。

2018年我国移动社交行业用户规模达到7.37亿人，预计2020年达到8.2亿人。“行业发展处于转型期，移动社交领域仍有很大的可能性。而未来的移动社交落脚点将会落在技术变革和社交场景的多元应用上。”中欧商学院教师魏铭对记者表示。

以Z世代为主导的年轻用户正在崛起，新玩家不断涌现。“多场景社交或许将为平台的商业变现提供更多可能，有望成为下一个增长点。”魏铭指出。