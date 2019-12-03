核心创始团队出局，沪江网能否挽回上市败局？

近日，沪江教育运营主体沪江教育科技（上海）股份有限公司发生多项工商变更，查查信息显示，福彩瑞卸任沪江教育法人、董事长、CEO，均由宋相伟接任。

针对此事，沪江教育对猎云网回应称，此次变更是董事会围绕公司未来发展战略的正常决策，也是公司治理中的正常行为，对公司业务发展无任何影响。另据沪江公关负责人表示，沪江当前已连续5个月盈利，后续的经营状况将保持良好态势，会选择在合适时机登陆资本市场。

核心创始团队失去控制权

据悉，沪江教育的新任“掌门人”宋相伟于2019年7月才加入沪江，时任CFO（首席财务官），全面负责公司的资本运作及投融资策略。8月6日，沪江教育联合创始人于杰与崔皓丹、秦朔、张倩、CHENHONG退出沪江教育科技(上海)股份有限公司董事行列，同时宋相伟与蔡雷、许磊、LIFENG新增为公司董事。

就在7月，福彩瑞、唐小浙和于杰在上海互捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称上海互捷）股权被上海一中院冻结。11月20日，上海互捷被上海市第一中级人民法院列为被执行人强制执行，执行标的约为1.44亿元人民币。上海互捷为沪江教育科技(上海)股份有限公司最大股东，占股41.19%。

此前，曾有一封署名“集团CEO、总裁办公室”的文件流出，文件中指出核心管理层集体降薪20%-50%，所有高管贡献出独立办公室，用于业务拓展、协同办公或会议室。同时内部进行人员调整，其中包括唐小浙卸任集团CTO，曹建卸任总裁办主任、唐红浙卸任集团高级副总裁等。

因此福彩瑞的卸任，也意味着沪江教育的核心创始团队彻底失去了对沪江教育的实际掌控权，此次组织架构调整确如其官方微信公号“沪江留声机”推文中所说的给自己动了“大手术”。

该推文中还透露由于3月沪江教育进行了内部亏损产线的优化减亏与组织架构调整，业务端规模和增速提升，仅两个月实现经营性现金流持续净流入。5月，其整体用户累计突破2亿，且三四线城市等下沉市场用户占比近三分之一，且增长整体不断攀升。6月沪江教育首次实现全集团盈利，并已连续5个月保持盈利状态，业务稳步增长，彻底走出亏损泥潭。

但不知“大手术”之后的沪江教育能否安然过渡，对于行业中胜传的“融资对赌”又将如何处理？沪江教育的上市之路是否仍长路漫漫？

“大手术”之后上市路仍漫漫？

2001年，阿诺创办了英语学习社区沪江雨林网（沪江网前身）。在经历了5年公益化运营后，沪江在2006年开始商业化，转型做自营品牌课程，幸运的是沪江赶上了中国论坛的启蒙热潮，但同时也在面临流量变现的挑战。据媒体报道，在2009年之前，沪江网通过向用户提供免费服务、做互联网教育细分品类广告的商业模式。在拿到第一笔风投前，公司最惨的时候账上仅剩下3元钱。广告业务是一个流量贩卖的生意，毛利率低，且增长缓慢，于是2009年，沪江网开始寻求新一轮转型；

2009年，沪江转型B2C，上线网络课程，推出实时互动互联网教育平台，彼时，腾讯、搜狐、小米等相继进军移动终端市场，移动互联网大战开启，沪江再次站在历史十字路口，于是沪江开始马不停蹄地转型移动端，先后推出沪江学习、沪江网校、天天练听力、天天练口语等系列移动端产品矩阵，全面向移动端转型。

一路求索的沪江足够努力，也因此足够“幸运”，自2013年至2015年，沪江成为资本的宠儿，连续三年获得高额融资，D轮融资达到了10亿元人民币，投资方包括汉能投资集团、皖新传媒、马赛基金、软银、中国民生投资、为顺基金、磐石基金、中汇基金。沪江在当时已透露上市意愿。

然而至此沪江似乎用光了他的运气。

互联网巨头入局，高手林立，行业竞争加剧。不能算是出色的沪江，意识到再次转型是必走之路。2017年，沪江的核心业务开始聚焦以学习工具为主的基础业务，同时发展以沪江网校为主体的B2C业务以及以CCtalk为主的平台业务，不可否认前期CCtalk确实为沪江带来了可观的收入，但随着盘子做大，在线教育的烧钱弊端逐渐显现了出来。直至2018年4月，沪江才又进入新一轮融资。

一张疑是其内部流出的因“对赌上市协议失败大面积裁员95%”的截图，却透露出此轮融资及以往多轮融资中存在对赌协议。对此沪江回应称：“不存在对赌协议，针对亏损业务线进行优化调整。”

皖新传媒披露的公告中却显示：其在2015年10月与沪江签署了《投资合作协议》，以1亿元的价格认购26.67万股，占沪增发后的总股比例的1.43%，每股的价格为375元。这一数据恰与沪江递交的招股书中的信息吻合。

另外，皖新传媒公告还透了投资协议中的回购条款：如果沪江网未能在2018年底前完成上市发行，沪江网需以回购价格对投资者持有的股票进行回购，回购价格为投资价款加上按年息10%复利计算的利息之和。

但自2018年7月3日向港交所递交的招股书后，沪江教育至今未能成功登陆港股IPO。按照港交所上市6个月申请期限的规定，最后一次更新招股信息还停留在2018年12月的沪江，必然需要面对对赌失败的结果。

2019年7月2日，皖新传媒再发《关于使用自有资金投资理财产品部分逾期的公告》，公告显示其于2018年1月起通过购买优学宝理财产品的方式，分批向沪江发放了合计1亿元人民币的应收账款融资款，后者应于2019年6月30日前向公司履行回购清偿义务，沪江实际控制人伏彩瑞承诺为沪江回购保理资产及权益提供个人无限连带责任担保。

据传沪江教育创始团队签订的对赌协议及无限连带责任担保，并不止于皖新传媒，因此上市折戟的沪江将面临由此带来的一系列后果。

据企查查数据显示，目前沪江网校运营主体沪江教育科技（上海）股份有限公司已于2018年10月10日、2019年3月13日、7月8日被列为被执行人。