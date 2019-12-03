Are you OK？搜狗输入法上线“仿雷军”音色

IT之家12月3日消息 Are You OK？搜狗输入法宣布仿雷军音色正式上线，一开口就是大佬。用户升级到Android V8.32版本和iOS V6.3.0版本即可使用仿雷军音色。

使用搜狗输入法键盘，点击语音图标，点击变声，选择“仿雷军”声音，点击录制，就可以实现想把自己的声音变成雷军的声音。

今年5月份，搜狗输入法上线了“变声功能”，语音输入一键变声：仿周星驰音、仿林志玲音、仿蜡笔小新音、仿王者荣耀妲己音、萝莉御姐大叔等等。