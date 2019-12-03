2019年12月DB-Engines数据库排行：SQLite角逐前10

12 月份的 DB-Engines 数据库排行榜公布了，先整体看看前 20 名：

前 20 名排位相比上个月基本不变，只有 SAP Adaptive Server 与 FileMaker 调换了位置。

在具体获得的分数上，上个月前 3 名 Oracle、MySQL 与 Microsoft SQL Server 全线大幅度下降，本月都恢复了过来。而除去这 3 者，前 5 名中剩下的 PostgreSQL 与 MongoDB 则稳步上涨。

Cassandra 分值下降了 2.52（上月涨了 0.01），下降幅度在前 20 中还比较显眼，并且可以看到，排在它之后的 SQLite 目前与它的分值仅相差 0.35（相比上个月下降 1.60，本月 SQLite 仅下降 0.66），简单看二者的小趋势，下个月可能 Cassandra 的第 10 名会被 SQLite 取代。

接下来看一下前 10 名的趋势图：

最后分类看看每种数据库的前 10 名：

关系型 DBMS

K-V 存储

文档型存储

图 DBMS

时序 DBMS

完整榜单查看：https://db-engines.com/en/ranking

DB-Engines 根据受欢迎程度对数据库管理系统进行排名，排名每月更新一次。排名的数据依据 5 个不同的指标：

Google 以及 Bing 搜索引擎的关键字搜索数量 Google Trends 的搜索数量 Indeed 网站中的职位搜索量 LinkedIn 中提到关键字的个人资料数 Stackoverflow 上相关的问题和关注者数量

这份榜单分析旨在为数据库相关从业人员提供一个技术方向的参考，其中涉及的排名情况并非基于产品的技术先进程度或市场占有率等因素。无论排名先后，选择适合与企业业务需求相比配的技术，才是最重要的。