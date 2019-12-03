Facebook允许用户移动数据，照片可导出到谷歌平台

12月3日消息，据国外媒体报道，社交媒体公司Facebook最近向关注公司如何收集用户信息的监管者和政策制定者传达了一个信息：不要把数据当成类似石油那样的简单资源。评论发表之际，科技公司正面临竞争调查，而Facebook将推出新的数据迁移工具。

▲图示：Facebook副总裁尼克·克莱格(Nick Clegg)

Facebook副总裁尼克·克莱格(Nick Clegg)表示，反垄断官员应该小心，不要把数据当作其他可以被垄断的大宗商品，而应该把它当作一种可以共享和存储的更复杂东西。

“我们认为，就数据的留存方式提出深刻问题是合理的，”克莱格说。但他补充称，官员们在明确他所谓的竞争政策正统观念时，应重新整理固有观念，并放弃"使用数据等同于以有限的、一次性方式使用有限资源"的想法”。

克莱格发表这一声明之际，包括Facebook和Alphabet旗下谷歌在内的多家科技公司正因控制和使用用户数据而面临反垄断审查。美国司法部和美国联邦贸易委员会都在调查这两家公司。

欧盟反垄断执法机构欧盟委员会的一名女发言人表示，针对谷歌和Facebook如何收集用户数据并将其转化为广告收入的调查也处于初期阶段。

谷歌的一名发言人表示：“我们利用数据使服务更有用，并展示相关广告，我们还让用户能够管理、删除或传输他们的数据。”他补充称，该公司正与欧盟官员保持联系。

克莱格拒绝就任何具体的调查发表评论，只是说Facebook正在与监管机构全面合作，公司认为自己的工具能够帮助小广告客户与大广告客户进行竞争。

Facebook及其首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)曾表示，公司对政府监管科技公司的举动表示欢迎。克莱格表示，各国政府实施的新规定可能有助于社交媒体行业恢复形象。

关于竞争和数据的讨论日益突出，规模较小的竞争对手认为，在谷歌和Facebook削减数据共享之后，它们想要在网络广告业务上的竞争中取得优势变得更加困难。谷歌和Facebook则表示，它们是在回应公众要求加强隐私控制的呼声，尤其是让公司策略更符合欧盟新隐私法GDPR的严格规定。

随着Facebook面临的压力越来越大，该公司一直在直言不讳地表示，希望向用户提供相关工具，让他们能够将自己的数据从Facebook直接导出到竞争对手那里。Facebook还在呼吁监管机构应当界定Facebook如何在隐私与数据访问之间取得平衡。

Facebook表示，将很快允许用户直接将照片导出到谷歌的照片共享平台，而无需下载并上传这些照片。Facebook的这个工具将首先在爱尔兰上线，并于明年推广到全球。这也是Facebook与苹果、微软和Twitter等科技公司联合开发的允许用户移动数据项目的首批成果之一。

克莱格说，照片共享工具是关于如何将一项服务转移到另一项服务的简单终结，他补充说，比如一个人的朋友列表等其他信息可能会引发更多的隐私问题。

在GDPR和加州一项新隐私法对科技公司规定了一些新的义务之后，数据可移植性引起了人们的更多关注。谷歌和Facebook多年来一直为用户提供下载数据的工具。但仍有竞争对手表示，用户很难从一种数字服务转向另一种数字服务，这种现象被称为“锁定”。

欧盟消费者权益组织Beuc法律和经济事务主管奥古斯丁·雷纳(Agustin Reyna)表示：“数据可移植性是蓬勃发展数字经济的一个重要特征，但Facebook的声明未能为一个更具竞争力的社交网络市场创造条件。这是一个不成熟的解决方案，不会对人们参与社交网络的方式产生重大影响。”