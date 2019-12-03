官方详解小爱同学连续对话功能：不只是减少唤醒次数这么简单

IT之家12月3日消息 小爱同学官方刚刚发文详解小爱同学的连续对话功能，并表示该功能不只是减少唤醒次数这么简单。

小爱同学官方表示，自然连续对话功能底层基础是全双工技术。双工是通讯传输的一个术语，指同步双向的信息传输，在语音交互中，全双工的体现，是小爱同学具备“边说边听”的能力，即说话的时候，也可以处理用户的指令。从用户的角度来讲，就是可以随时打断小爱同学说话。

光有全双工技术还不够，想要在手机上实现连续对话，首先需要解决连续的说话声检测和语音识别，回声消除和无关人声拒识等一系列难题。

回声消除指的是，我们要把手机自己的声音消除掉，这需要的是硬件支持和系统底层的优化，手机部的同事给项目提供了很大的帮助，他们经过不断的调优，完成了技术突破，在新的主流机型取得了很好的效果。

无关人声拒识是要识别周围的人是不是在跟小爱同学说话，不是的话就不响应。这个问题给我们提出了很大的挑战，一是因为我们为了更好的满足用户跟小爱同学交互的诉求，直接针对开放领域来做全双工，而这在业界公认是比较困难的；另一方面，拒识不是一个有标准定义、界限清晰的任务，需要结合产品体验和技术现状定义问题边界。我们采用端到端数据驱动的方法，基于语音和语义特征联合建模，取得了不错的效果。在实测中，当用户在比较嘈杂的环境使用小爱同学时，可以把大部分无关人的说话声过滤掉，减少了对用户产生的干扰。

至于为什么要实现小爱同学的连续对话功能，小爱团队负责人王刚博士表示，连续对话不仅是一次唤醒、一个效率的提升这么简单，它更是一种能力的进化，通过连续对话，小爱同学能在人与人交互中发生更复杂的任务，比如说语音间餐、语音看病、语音教学，都是在连续对话中产生的更复杂的任务。